В омских лесах ищут пропавшего охотника: предполагают, что это министр здравоохранения Александр Мураховский

По данным СМИ, министр уже два дня не выходит на связь.

Сегодня мы уже писали о том, что в густых лесах Большеуковского района на севере Омской области потерялся 50-летний омич. Мужчина отправился на охоту с приятелями, уехал в лес на квадроцикле с охотбазы в деревне Поспелово и не вернулся. Его пробовали искать своими силами, но потерпели неудачу. Поэтому обратились в полицию.

В сообщении полиции не называлось имя пропавшего или его приметы, только возраст - 50 лет. По информации издания "Коммерческие вести" им может оказаться министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. В полиции на уточняющие вопросы ответили, что личные данные пропавших не разглашают.

- В таких случаях нам не важна профессиональная деятельность человека и статус. Мы в любом случае привлекаем все силы для поисков, - прокомментировал начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков. На вопрос о ходе поисков человека представитель полиции ответил, что они ведутся и, как только появится информация, ее опубликуют.

Мы попытались обратиться в пресс-службу министерства, которое возглавляет возможно потерявшийся Александр Мураховский, но там на наш звонок не ответили. А вот источник "Коммерческих вестей" сообщил, что министр действительно отправился в Большеуковский район на охоту и некоторое время не выходит на связь.

Как уже сообщали в полиции, для поисков пропавшего омича будут переброшены дополнительные силы и волонтеры. Заметим, что у волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт" завтра, 10 мая, должна была состояться полевая тренировка, но в группе сообщества появился пост о ее переносе на неопределенный срок. А один из анонимных пользователей сети сообщил, что пока удалось найти только квадрацикл, на котором пропавший уехал с охотничьей базы. О том, что могло произойти не берутся судить и друзья министра, тоже опытные охотники.

- Да, я дружил и сейчас дружу с ним. Мы верим только в лучшее. Надо немного потерпеть, все будет хорошо. Я тоже охотник, был в этих местах не раз. Что могло случиться? Пока без комментариев, ведутся серьезные поиски. Верим только в лучшее, - рассказал Юрий Шаповалов, главврач МСЧ-9.

Напомним, что министр здравоохранения Александр Мураховский занял свой пост осенью прошлого года сразу после скандала со скорыми, которые привезли ковидных больных в зданию минздрава, и отставкой Ирины Солдатовой. До этого медик занимал кресло главврача БСМП-1, где лечили оказавшегося в Омске Алексея Навального.