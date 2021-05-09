В Омской области двое суток ищут заблудившегося в лесу мужчину

Омич уехал в глухой лес на квадроцикле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Дня Победы, 8 мая, в полицию обратились омичи с заявлением о пропаже приятеля. Вместе они отправились на охоту и остановились на охотбазе в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Один из них, мужчина 50 лет, на квадроцикле уехал в лес, но к назначенному времени не вернулся. Приятели пробовали искать пропавшего своими силами, но ничего не вышло. Сейчас к поискам уже приступила полиция.

- В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сегодня в деревню прибудут дополнительные силы и волонтеры для более масштабных поисков.