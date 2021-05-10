«Наехал на березу и застрял»: Поисковики рассказали, как искали омского министра Мураховского

Александра Мураховского нашли живым.

Александр Мураховский пропал 7 мая, когда отправился в лес на охоту. Спустя сутки к поискам подключились полиция, Росгвардия, МЧС и волонтеры. Также были задействованы, вертолеты, беспилотники и спецтехника.

Чиновник пропал вечером 7 мая где-то в лесах огромного Большеуковского района на севере области. Его друзья, с которыми он отправился на охоту в местную деревню Поспелово, пытались найти его своими силами и только на следующие сутки заявили об исчезновении.

В поисках, которые длились трое суток, были задействованы сотрудники УМВД, МЧС, Росгвардии, представители охотничьего хозяйства и волонтеры. Мураховского искали с воздуха с помощью вертолета и нескольких квадрокоптеров, с земли – пешком и на болотоходах.

Александр Мураховский вышел к людям в 30 км от места, где заблудился. Фото: yandex.ru/maps

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с руководителем отряда «ДоброСпас-Омск» Марианной Кайль и узнала о ходе поисковой операции.

- Мы, вообще, узнали, кого ищем, через полдня, – объяснила Марианна. – Нам сообщение поступило только вечером 8 мая. Ребята выехали в ночь на 9-е и в 5 утра уже были на месте. И только в 12 дня им сообщили, что пропал Мураховский. И главное, он даже и не охотник, просто поехал на природу отдохнуть. У него при себе не было даже ружья.

- Вы же нашли его квадроцикл?

- Да, наши ребята совместно с полицией. Судя по всему, он в темноте влетел в березу, зацепился за нее колесом и уже не смог выбраться. Связался по рации со знакомым, с которым приехал, сказал, что застрял и будет выбираться пешком. Насколько я знаю, он был в лесу один. Сотовый оставил на базе. Да и смыла в телефоне там особого нет. Вышки стоят далеко друг от друга. Даже, если пробивать биллинг, он бы просто показал точку в радиусе 10 км, то есть не добавил бы новой информации. Наши ребята осмотрели местность, и сразу сказали, что утонуть там невозможно. Это больше торфяники, а не болота. Правда, очень большие. Пугало, что там с квадрокоптера видели двоих медведей. Весной у них брачный период, они голодные и злые после спячки. Но дикие звери боятся человека и просто так не нападают. И даже при худшем исходе человек бесследно не исчезает – остаются хоть какие-то обрывки одежды.

Также Марианна объяснила: главной загадкой для них было, как в том месте в принципе можно было заблудиться. В отличие от случая, когда искали маленького Колю Бархатова в густом лесу в соседнем Большереченском районе, здесь много просветов. С вертолета отлично все видно. Кроме того, маленькие дети боятся громких звуков и прячутся, а тут взрослый человек - наоборот, должен стремиться выйти на дорогу, какое-то открытое место.

- За 10 лет работы в поисковом отряде я убедилась в невозможности что-либо прогнозировать, – продолжает Марианна. – У нас была бабушка с больной ногой, которая ушла за 13 км от места исчезновения. Взрослый здоровый мужчина может уйти очень далеко. Особенно, если уверен, что двигается в правильном направлении. Проблема болот как раз в том, что, обходя затопленные места, человек начинает плутать и сбивается с дороги. Вероятно, это и случилось.

Александра Мураховского отвезли в местную районную больницу. По предварительным данным министр чувствует себя удовлетворительно, заверили в пресс-службе областного минздрава. Подробности и фото спасательной операции можно посмотреть здесь.

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