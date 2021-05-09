Поисковики оповергли информацию, что нашли пропавшего в тайге главу омского минздрава Мураховского

Александр Мураховский двое суток бродил по тайге.

В ночь на 10 мая сразу несколькпо крупных Telegram-каналов, появилась информация о ходе поисков главы омского минздрава Александра Мураховского. Он найден живым, сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт».

Тем временем в полиции «Комсомолке» эту информацию пока не подтверждают. Только что опровергли ее и на горячей линии самого поискового отряда.

Напомним, высокопоставленный чиновник пропал в Большеуковском районе, куда приехал на праздничные выходные, предположительно, на охоту. Мураховский заблудился еще 7 мая. Александр Григорьевич сообщил своим знакомым по рации, что его квадроцикл застрял, а он сам будет выбираться из тайги пешком.

Однако даже местным жителям не всегда просто ориентироваться в этой местности, не говоря уже о приезжем. Большеуковский – один из самых северных и третий по площади район в Омской области. Огромную часть его занимают тайга и болота. Там и заблудился министр.

Сначала знакомые пытались найти Александра Григорьевича своими силами и только на следующие сутки заявили о его исчезновении. К поискам подключились все силовые и экстренные службы, а также два отряда – «ЛизаАлерт» и «ДоброСпас-Омск».

Новость моментально облетела не только местные, но и федеральные СМИ. Вторым Мураховский больше известен, как экс-главврач больницы, где летом несколько дней лечили Алексея Навального.

Чем дольше идут поиски, тем большими версиями происшедшего обрастает история с исчезновением министра – вплоть до конспирологических. Появилась информация о двух медведях, бродящих по соседству – диких и опасных зверей в этих местах действительно много. Этим Большие Уки и привлекают охотников. Также найден квадроцикл, на котором ехал Мураховский.

Мы будем следить за развитием событий.