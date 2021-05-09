«Неподалеку бродят медведи»: квадроцикл Мураховского нашли в болоте

Продолжаются поиски министра здравоохранения Омской области в северных лесах региона. Пока поисковикам удалось обнаружить только увязший в местных болотах квадроцикл. Транспорт нашли в 6,5 километрах от охотбазы, на которой останавливался Александр Мураховский. В обычных условиях, это всего лишь около часа пешком, но тайга накладывает свои отпечатки.

Не добавляет оптимизма и то, что с квадрокоптера участники поисков заметили медведей совсем рядом с тем местом, где нашли увязший транспорт. Но по некоторым данным, Александр Мураховский связывался после аварии с другими охотниками и говорил, что планирует идти дальше пешком. Поэтому, скорее всего, его уже не было на месте происшествия, когда туда пришли животные.