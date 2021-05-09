В полиции подтвердили, что в омской тайге ищут именно министра здравоохранения Мураховского

В полиции уже двое суток занимаются поисками чиновника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области уже сутки искали мужчину, уехавшего в лес на квадроцикле. Существенных продвижений в поисках не было, а позже в СМИ появились сообщения о том, что пропавши оказался министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.

Сейчас эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции. На поиски

- 8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив министр здравоохранения Александр Мураховский и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - отметили в пресс-службе полиции.

Для поисков в труднодоступной местности привлекли волонтеров и специализированную технику. По некоторым оценкам, поисками чиновника занимаются сейчас около 100 человек из числа полиции, МЧС и волонтеров.