«Мы верим только в лучшее»: друзья Александра Мураховского уверены, что его найдут

Поиски пока не дали результатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омской области пропал на охоте министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Теперь в этом нет сомнений. Информацию о поисках подтвердили в пресс-службе областного правительства. Мы также пообщались с товарищем Александра Мураховского, главврачом МСЧ-9 Юрием Шаповаловым, который тоже является заядлый охотников. Он рассказал, что поиски ведутся, но говорить о положительных результатах пока не приходится.

- Да, я дружил и сейчас дружу с ним. Мы верим только в лучшее. Надо немного потерпеть, все будет хорошо. Я тоже охотник, был в этих местах не раз. Что могло случиться? Пока без комментариев, ведутся серьезные поиски. Верим только в лучшее, - отметил медик.