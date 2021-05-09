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Общество9 мая 2021 17:38

«Мы верим только в лучшее»: друзья Александра Мураховского уверены, что его найдут

Поиски продолжаются уже 2 дня
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)
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Поиски пока не дали результатов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омской области пропал на охоте министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Теперь в этом нет сомнений. Информацию о поисках подтвердили в пресс-службе областного правительства. Мы также пообщались с товарищем Александра Мураховского, главврачом МСЧ-9 Юрием Шаповаловым, который тоже является заядлый охотников. Он рассказал, что поиски ведутся, но говорить о положительных результатах пока не приходится.

- Да, я дружил и сейчас дружу с ним. Мы верим только в лучшее. Надо немного потерпеть, все будет хорошо. Я тоже охотник, был в этих местах не раз. Что могло случиться? Пока без комментариев, ведутся серьезные поиски. Верим только в лучшее, - отметил медик.