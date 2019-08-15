Чудо свершилось: 3-летнего омича Колю нашли в 700 метрах от места, где он пропал

То, чего ждали тысячи неравнодушных людей, по всей стране все-таки случилось. 3-летний Коля Бархатов, заблудившийся в тайге на севере Омской области, найден! Малыш провел двое суток один в тайге, окруженный со всех сторон болотами и дикими животными - в этих лесах водятся медведи, волки и рыси. Коля ждал помощи двое суток, и, когда даже надежды на его спасение почти не оставалось произошло чудо.

После того, как были пройдены десятки километров по кочкам и зарослям травы группа из шести человек 2 волонтера и 4 ОМОНовца заметила желтую кофточку. Колю живым нашли... в 700 метрах от места, где был разбит штаб. Как рассказал «Комсомолке» наш источник на месте происшествия, мальчик был весь искусан комарами, почти не мог шевелиться и говорить.

- Хочу пить, - единственное, что смог сказать Коля, увидев своих спасителей.

Как выяснилось, ребенок лежал в траве на краю болота. Поисковики нашли его следы еще рано утром, а накануне вечером там слышали хрипы. Вернувшись на это место снова, они нашли ребенка.

Сразу же его отнесли в дежурившую на месте скорую и увезли в ближайшую Большереченскую центральную районную больницу. Его состояние медики предварительно оценивают как средней тяжести.