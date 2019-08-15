На болоте, где пропал 3-летний омич Коля Бархатов, поисковики слышали хрипы

НОЧЬЮ ТЕМПЕРАТУРА ОПУСТИЛАСЬ ДО +11

Ситуация с исчезновением 3-летнего Коли Бархатова становится все более напряженной. Мальчик уже вторые сутки находится в тайге без еды, воды и теплой одежды. Напомним, малыш потерялся между селами Новологиново и Почекуево Большереченского района. Ночью температура на севере региона опускается до +11 градусов. Особая сложность заключается в том, что местность в тех местах заболоченная и труднопроходимая - с кочками и травой по пояс взрослому человеку.

Более 700 человек - полицейские, росвгардейцы, спасатели, профессиональные поисковики и просто неравнодушные люди - уже вторые сутки, безостановочно сменяя друг друга, ищут ребенка.

Напомним, мальчик пропал 13 августа в районе 15 часов. Он вместе с отцом, родным и двоюродным братьями, а также бабушкой поехал в лес за ягодами. По словам родственников, Коля быстро устал и попросился отдохнуть в машину. Его отвела бабушка, а, когда мальчик заснул, закрыла его в салоне и ушла. Родные вернулись к автомобилю через 15 минут, но ребенка не было ни в нем и нигде поблизости. Больше трех часов они проискали его сами, потом уже в седьмом часу вечера заявили об исчезновении ребенка в полицию.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ПО ГРОМКОЙ СВЯЗИ СТАВЯТ ГОЛОС МАМЫ, ЧТОБЫ КОЛЯ НЕ БОЯЛСЯ

По тревоге были подняты все большереченские полицейские, они искали всю предыдущую ночь. Им помогали и родители мальчика, но с мамой через несколько часов случилась истерика, ей пришлось уехать домой. Сейчас она находится с другим своим ребенком в Омске. Поисковики предположили, что Коля сильно напуган и может просто побояться выйти к чужим людям. Они записали голос его матери и постоянно включают его по громкой связи. Это распространенная практика при поиске маленьких детей.

На следующий день, 14 августа, стало понятно, что все очень серьезно. К поискам подключился региональный Следственный комитет. По факту исчезновения Коли Бархатова возбуждено уголовное дело. А днем позже к расследованию подключился и федеральный СКР. Оно находится на личном контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

- По замыслу, на выдвижение к точке старта поиска нам выделялся 1 час, но фактически продвижение группы затянулось аж на 3 часа и отняло около 80% всех сил. Причина - почти вся местность болотистая и каждый раз, пытаясь обойти одно болото, мы делали большие крюки и попадали в еще более крупные болотные «котлы», - рассказывает об обстановке первого дня поисков омский предприниматель Юрий Шиян. - В 8.10 мы по радиосвязи доложили в штаб, что попасть в намеченные квадраты у нас физически не получается и запросили разрешение вернуться обратно, на что получили категорический отказ и приказ сделать еще один здоровый «крюк» в поисках возможностей все-таки оказаться в нужном квадрате и начать прочесывать местность. В итоге с горем пополам, мы смогли эпизодически осмотреть нужные нам квадраты. Только 10-15% площади более-менее проходимые. Остальное - непролазное болото. В 8 часов поиск начат с вертолета, в 9.30 - с самолета. Вышли обратно к штабу в 12 дня. Пройдено 15 км. К исходу дня мальчик так и не был найден.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: региональный СУСК

НА ПОМОЩЬ ПРИЕХАЛИ ПОИСКОВИКИ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ

В поисках все это время участвуют и кинологи, приехавшие из соседнего Тарского района. Но собаки не могут учуять запах - были дожди, прошло уже много времени. Поэтому они работают на поиск человека по движению в траве.

На место также приехали поисковики из Москвы, Новосибирска и Красноярска. С собой они привезли профессиональное оборудование.

Подключилась и авиация. С земли территорию, разбитую на квадраты, цепочками прочесывают люди. Одновременно с воздуха над этим местом пролетают два вертолета с тепловизорами и три легкомоторных частных самолета. В поисках также задействованы 80 машин, 5 квадроциклов, 2 квадрокоптера, болотоход. Местные жители прочесывают территорию на лошадях.

Счет идет на часы, а следов пропавшего малыша просто нет. Сбившиеся с ног люди пытаются ухватиться за любую зацепку. Например, сначала появилась информация о найденном кульке с конфетами. Позже выяснилось, что у ребенка с собой точно не было никакой еды. Девушка-волонтер, приехавшая на место накануне ночью, рассказывает, что их группа слышала хрипы на болоте, там же накануне крутились служебные собаки и якобы видели детский след. По данным на утро, эта информация, к сожалению не подтвердилась. Возможно, звуки, которые накануне слышали, - это просто выброс болотного газа или крик какого-то животного.

Еще один неравнодушный омич, предприниматель Кирилл Хариби, также помогающий в поисках, сообщает, что утром 15 августа возле болота все-таки найдены множественные детские следы. Это информация сейчас проверяется.

Фото: региональный СУСК

Фото: региональный СУСК

Фото: региональный СУСК

РОДСТВЕННИКОВ КОЛИ ПРОВЕРИЛИ НА ПОЛИГРАФЕ

По информации регионального Следкома, отца и бабушку мальчика уже проверили на полиграфе. Результаты исследования пока не разглашаются. Известно лишь, что семья характеризуется как благополучная и в поле зрения правоохранителей не попадала.

Тем временем в соцсетях активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на беде с пропавшим мальчиком. Тем временем поисковики предупреждают: на чужой беде пытаются нажиться мошенники. Они уже закрыли несколько фейковых страниц, где якобы от их имени просят о материальной помощи. Но на их месте появляются новые аккаунты аферистов. Кроме того, сообщается о настоящем нашествии «экстрасенсов» и «ясновидящих». Их организаторы поисков сразу отправляют в бан в социальных сетях.

Неравнодушных людей просят не перечислять никуда деньги. Узнать, какая помощь необходима, можно только на официальных страницах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас Омск».