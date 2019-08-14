Омский следком завел уголовное дело после исчезновения 3-летнего мальчика в лесу

Стали известны подробности ЧП в Большереченском районе. Там в лесу пропал ребенок. Трехлетнего Колю Бархатова ищут с вечера 13 августа. Малыш приехал в лес собирать ягоду вместе со своими родственниками. Однако с собой в лес мальчика брать не стали. Взрослые, оказывается, оставили Колю в машине, а сами отправились собирать ягоду. Видимо, в этот момент 3-летний малыш и пропал. Следственный комитет по факту пропажи мальчика возбудил уголовное дело.

- Родители, приехавшие в лесной массив для сбора ягод, оставили одного в салоне автомобиля. Вернувшись к машине через 15 минут и обнаружив пропажу ребенка, родители около 3 часов искали его самостоятельно, после чего обратились в органы внутренних дел, - рассказали "Комсомолке" подробности в следкоме.

Сейчас ребенка ищет полиция, Росгвардия, местные жители и волонтеры. Неравнодушные люди даже готовы ехать на поиски Коли в Большеречье из города. К МЕГЕ подогнали бесплатный автобус, который увезет волонтеров на поиски.

Леса в этом районе густые, трудно проходимые, поэтому ищут Колю и с воздуха. Свои вертолеты к месту поисков отправили в Росгвардии, и в полиции. Ребенок один провел в лесу уже почти сутки. Тут водятся дикие животные, а ночами очень холодно. Этой ночью, например, температура опустилась до ...+11 градусов. Но все верят, что с малышом все хорошо и его найдут живым.