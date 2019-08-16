«Просто не представляю, как он не утонул там!»: Омич рассказал, как искали Колю Бархатова

Накануне миллионы людей по всей стране, следившие за поисками 3-летнего малыша Коли Бархатова, двое суток блуждавшего по тайге на севере Омской области, выдохнули с облегчением. Мальчика нашли живым!

«Комсомолка» пообщалась с сотрудником омского ОМОНа Евгением Мотовиловым, который нашел Колю и снял то самое трогательное видео первых минут, когда поисковики берут измученного малыша на руки.

Ради того, чтобы помочь в поисках, в Омскую область приехали волонтеры из Москвы, Красноярска и Новосибирска. Фото: Евгений МотовиловФото: пресс-служба областного СУСК

– Первые сутки поисков мы вообще не спасли. Проснулись в 5 утра, первый раз перекусили в 3 часа дня, потом еще перехватили по бутерброду в 9 вечера. Нормально поесть получилось только в 4 утра на следующий день. Для понимания, насколько сложно там было работать - за шесть часов нам удалось прочесать всего 1,5 квадратных км. Потом патрулировали дороги, надеялись, что Коля выйдет туда. Под утро было принято решение вернуться в лагерь и хоть немного отдохнуть. Просто ходить туда-сюда было бессмысленно, предположили, что малыш спит. Главный результат дня нашли детские резиновые сапожки.

– Что было на следующий день?

– Приехали поисковики из «Лиза Алерт» из Москвы и Новосибирска. Нас с ребятами определили в одну группу с москвичами Таней Филипповой и ее мужем Витей. Приехал еще один наш коллега из ОМОНа с супругой. Но людей было много, поэтому их не определили ни в какую группу, просто разрешили работать самостоятельно. Вот эта девушка первой и услышала где-то вдалеке на болоте очень тихий звук: «Ма». Тогда всем показалось невероятным, что там, в этой топи может кто-то быть. В полдень в 300 метрах от места, где нашли сапожки, увидели Колину кепку. Там были заросли крапивы. Малыш, видимо, сначала полез вниз, но обжегся. А, когда выбирался обратно, потерял кепку.

Колю искали более 700 человек. Фото: пресс-служба областного УМВД

Территория в этих местах почти непроходимая. За 6 часов поисковиком удавалось прочесать не более 1,5 км. Фото: пресс-служба областного СУСК

– В этом месте Колю искали и с собаками, и с тепловизором. Почему не получалось?

– Утром выпадает роса, все – собаки уже не могут взять запах. Кепку им также дали понюхать, они взяли след, но привели к самим поисковикам. Оказалось, кто-то из них брал вещь в руки и перебил запах. С неба этот участок проверял вертолет с тепловизором. Опять безрезультатно. Как выяснилось потом, Коля насквозь промок и оказался настолько крошечным, что практически не излучал тепло.

– Как все-таки вышли на след Коли?

– Мы понимали, что искать надо где-то поблизости. Но прочесывать местность, как обычно, выстроившись по цепочке, не получилось. Там топь. Кругом ямы, залитые водой. В одну ступишь, проваливаешься по щиколотку, в другую – по пояс. Возможно, были и глубже, мы не стали рисковать и проверять. Единственный выход идти гуськом друг за другом. Впереди идущий проверял длинной палкой, можно ли ступать и прокладывал дорогу для остальных. Сначала мы просто звали: «Коля, Коля!». Нет ответа. Потом вспомнили, что мама мальчика нам рассказывала – он так воспитан, что не разговаривает с чужими. Он и не откликался, когда его звали мужчины. Тогда боец из моего отряда предложил Тане Филипповой позвать его: «Сыночек!». Она начала звать. И вдалеке мы услышали: «Ма». Сначала настолько тихо, что мы подумали показалось. Но пошли, и звук становился все отчетливее. Коля, молодец, хоть и сил не было, отзывался постоянно. Пока шли, Таня постоянно его успокаивала: «Сыночек, мы идем к тебе! Потерпи немножко!».

– Где в итоге обнаружили Колю?

– Он стоял на кочке размером метр на метр, наверное, по пояс в воде. Как он только не утонул там, не представляю! Я бы не выбрался оттуда никогда, если бы бродил там ночью. Это просто чудо, что он не провалился в трясину. Если бы это произошло, мы бы его, наверное, уже никогда не нашли. Но он умный мальчик. Его спасло то, что он просто стоял на месте и никуда больше не пошел.

Сначала малыша укутали в свитер одного из поисковиков.

– Что почувствовали, когда увидели малыша?

– Радость. Таня плакала. А я решил для себя, что буду ходить по этому болоту, пока не найду, сколько бы времени не потребовалось. Когда увидел живым, просто понял, что все эти усилия были не напрасными.

Спасенного мальчика завернули в специальное одеяло, сохраняющее тепло. Предстоял долгий путь обратно по топям. Фото: Евгений Мотовилов

– Коля что-то говорил, когда вы подошли?

– Он уже еле держался на ногах. Только просил пить. Мы ему дали сначала 50 граммов воды, потом еще столько же. Сразу много нельзя. Пишут, что он пил болотную воду – это не так. Она ужасно вонючая и грязная. Малыш ничего не пил и не ел двое суток. Поэтому надо было быть с ним очень осторожными. Мы сняли с него насквозь мокрую одежду, завернули его в чей-то свитер. Вскоре подошла соседняя группа поисковиков, они принесли еще специальное одеяло, которое сохраняет тепло. Позвонили в штаб. Нам сказали дожидаться на место криминалиста. Но мы и сами насквозь промокли и замерзли. К тому же машина туда бы просто не проехала. Поэтому мы доложили, что будем выбираться пешком. Таня и Витя взяли малыша и пошли к машине, а мы с оставшейся группой все-таки остались дожидаться на месте Следственный комитет. Надеюсь, у Коли все будет хорошо, и он проживет долгую, счастливую жизнь!

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