2019-08-15T17:03:36+03:00
Общество

«Без вашей поддержки мы бы не справились»: Отец омича Коли Бархатова поблагодарил всех, кто участвовал в поисках

Малыша, заблудившегося в тайге, нашли спустя двое суток живым [видео]
Анна МИКУЛА
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Настоящее чудо удалось сотворить всем неравнодушным людям, которых объединила, казалось бы, чужая беда. На поиски 3-летнего малыша Коли Бархатова, потерявшегося в тайге на севере Омской области отправились более 700 человек.

Люди искали ребенка, бросив все свои дела, в будние дни. При этом проявили удивительную сплоченность и организованность. Помогать в поисках Коли прилетели даже специалисты из Москвы, Красноярска и Новосибирска. Владельцы без рассуждений предоставили два частных легкомоторных самолета и болотоход, чтобы помочь поисковикам. Кроме того, в работе было задействовано около 80 машин.

Сегодня, 15 августа, на вторые сутки счет шел уже на часы. Шансы увидеть живым малыша, который столько времени провел без еды, воды и теплой одежды посреди болот, таяли.

И вот люди, прошедшие десятки километров по кочкам и почти непроходимым зарослям, не поверили своим глазам: в нескольких сотнях метров от главного штаба они нашли Колину кепку. А через несколько часов на краю болота, стоявшего по пояс в воде почти в шоковом состоянии обнаружили и самого мальчика. Сейчас он уже находится в больнице, его жизни больше ничего не угрожает.

– Спасибо огромное всем, кто помогал, словом и делом. Не хватит слов, чтобы выразить благодарность ребятам из «Лиза Алерт», моим землякам и коллегам, принявшим участие в поисках, Росгвардии, полиции, МЧС, медработникам, друзьям, волонтерам, – такой пост написал папа Коли Степан Бархатов на своей странице в соцсети. – Без вас и вашей поддержки мы бы не справились! Спасибо огромное!

Первые минуты после того, как нашли Колю Бархатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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