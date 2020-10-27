В Омске из-за нехватки мест в больницах скорые начали свозить пациентов с ковидом к зданию минздрава

Бригады скорой нередко возят больных часами в поисках свободных мест в Фото: Татьяна ЭЙХМАН

На отчаянный шаг пошли сегодня вечером сразу две бригады омской скорой. В одной из них находилась пенсионерка с 80%-поражением легких, которое ранее показало КТ. Машина «03» целый день возила пациентку от одного медучжреждения к другому. В итоге бригада скорой от бессилия попросту привезла людей под стены здания министерства здравоохранения.

- А мы не знали, что делать. Отвезти ее домой ни по медицинским показаниям, ни чисто по-человечески мы не могли. Пусть нам скажут, куда везти людей, - сказала фельдшер в разговоре с НГС.

После этого к стенам минздрава подъехала еще одна служба «03» точно с такой же проблемой. Сейчас на месте находится журналист «Комсомолки». Медики признались: пациентам срочно нужна помощь и госпитализация. Состояние одной из женщин такое, что она даже не может разговаривать.

Оперативно решить вопрос с местами в больницах для пациентов с коронавирусом пока не смогли. Никто из минздрава поздно вечером не вышел. Единственное, что удалось сделать: к зданию ведомства для пациентов пообещали срочно привезти баллоны с кислородом. Те, что находились в машинах, больные почти израсходовали. Дышать без кислорода они сами не могут.

Власти и минздрав пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Добавим, что ранее в омском правительстве заявляли, что в регионе под больных коронавирусом подготовлено более 2 200 коек в медучреждениях.

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Как только что сообщил корреспонденту "Комсомолке" главврач скорой помощи Омской области Максим Стуканов, экстренно удалось найти два свободных местах в БСМП-2. Они освободились буквально час назад.

ЗВОНОК ГЛАВВРАЧУ СКОРОЙ

"Воюем дальше"

Главврач станции скорой медицинской помощи Омской области Максим СТУКАНОВ:

- Мы пытаемся решить ситуацию. Проблема была, не отрицаем: с утра мы возили людей по городу в поисках свободных мест в больницах. Сейчас места начали освобождаться, появились две койки в БСМП-2. Воюем дальше.