«Его удалось стабилизировать»: Появились новые данные о состоянии Алексея Навального в Омске

Самолет с политиком срочно приземлился в Омске, когда ему резко стало плохо. Фото: ВКонтакте

Появилась свежая информация о состоянии Алексея Навального. Сейчас он находится в омской больнице БСМП-1. Туда его экстренно доставили прямо из аэропорта. Самолет с политиком срочно приземлился в Омске, когда ему резко стало плохо. Навальный начал терять сознание и не мог говорить. На взлетной полосе его уже ждала бригада скорой.

Сейчас Алексей Навальный находится с острым токсическим отравлением в коме. Причину этого, как и диагноз, врачи называть отказываются.

- Я понимаю, что вы ждете от нас больше информации. Но по закону о защите персональных данных мы не можем сказать всего того, что вы хотите услышать. Я считаю, что экстренная помощь пациенту нами оказывалась правильно, - сказал заместитель главного врача БСМП-1 Омска Анатолий Калиниченко.

По его словам, определенный сдвиг в лечении Навального есть. Врачи определились с картиной и диагнозом.

- Все что нужно для лечения Алексея Навального, в нашей больнице есть. Никакая помощь извне нам не нужна, если понадобится - мы обязательно сообщим. Состояние пациента удалось стабилизировать, мы понимаем всю клиническую картину, для нас это хороший признак. Для нас это хороший знак и хороший прогнозтический признак, учитывая первоначальную неясность диагноза. Это все, что я могу сказать о его состоянии. Всем спасибо, а нашему пациенту - здоровья, - рассказал Калиниченко.

Уже известно, что пациента осмотрели абсолютно все врачи и всех профилей. Проведено большое количество исследований и консилиумов. Сейчас в Омск прилетела личный врач Алексея Навального. Перевозить политика для лечения в Москву пока не планируется.

- Исходя из полученной информации, мы корректируем лечение. Сейчас мы провели несколько телемостов с крупными федеральными медицинскими центрами. Они считают, что все мероприятия по оказанию помощи пациенту мы провели правильно. Продолжается интенсивная терапия, пациент под контролем всех врачей 24 часа в сутки.