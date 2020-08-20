Лежит в реанимации, в коме, на аппарате ИВЛ: Что известно о состоянии Навального в омской больнице

Навального в аэропорту ждала скорая. Фото: ВКонтакте

Алексея Навального срочно госпитализировали в одну из омских больниц сразу из аэропорта. Самолет с политиком на борту летел из Томска в столицу, но экстренно приземлился в Омске. Навальному резко стало плохо в воздухе. На взлетно-посадочной полосе его уже ожидала скорая, которая экстренно доставила пациента в Горбольницу №1.

Навальный терял сознание и не мог говорить. Его сразу же положили в реанимацию. Сейчас политик находится там. Врачи ввели его в состояние комы.

- Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое, - рассказали в омском минздраве.

Сейчас прямо в больнице организован штаб для журналистов, которым периодически сообщают о состоянии Алексея Навального. На месте работает и корреспондент сайта "Комсомольская правда в Омске". Планируется, что раз в полтора часа врачи будут выходить и рассказывать о состоянии пациента. Первичная информация от медиков следующая:

- Пациент в реанимации. Мы провели ряд исследований, очень много диагнозов исключили. Круг возможных диагнозов сужается, мы делаем все возможное для пациента. Есть закон, по которому без согласия пациента и его родных, какие-то вещи о состоянии Алексея Навального мы не можем сообщать, - сообщил журналистам один из врачей БСМП-1.

Назвать предварительный диагноз пациента, врач, занимающийся его лечением, отказался. Он сослался на медицинскую тайну. Зато рассказали о его состоянии в окружении Навального.

- Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет, - добавила его пресс-секретарь.

Известно, что в Омск вылетел личный врач Навального Анастасия Васильева. Пока она мало что знает о его состоянии.

- У Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, - сказал личный лечащий врач Навального.