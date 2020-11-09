Нового главу омского минздрава Мураховского представили коллективу

Александра Мураховского (на фото – крайний справа) представили коллективу. Фото: министерство здравоохранения Омской области

Назначенный в субботу, 7 ноября, на должность министра здравоохранения Омской области Александр Мураховский, официально выступил в должность.

– Губернатор Александр Бурков представил коллективу министерства здравоохранения нового руководителя ведомства – Александра Мураховского, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Глава региона пожелал министру успехов на непростом поприще и выразил надежду, что будет выстроена качественная командная работа.

Напомним, пост главы омского минздрава освободился после того, как 5 ноября губернатор отправил в отставку предыдущего министра Ирину Солдатову.

Роковым для нее стал приход в область второй волны ковида и недостаточная готовность к этому всей системы местного здравоохранения. К работе предыдущего министра накопилось множество претензий как у руководства региона, так и у пациентов, которые не могли вовремя получить медпомощь.

Окончательно судьбу Солдатовой решил протест работников скорых перед минздравом. Медики добивались госпитализации тяжелобольных пациентов с пневмонией, которым не нашлось места ни в одной больнице города.

После этого Ирину Солдатову отправили в отставку, а на ее место назначили Александра Мураховского, на тот момент возглавлявшего БСПМ-1 и ГБ-1.

От руководства этими медучреждения министру придется отказаться, сосредоточившись на выполнении новых обязанностей.

Напомним, широкой общественности Мураховский известен, как главврач омской больницы, где лечили Алексея Навального.

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