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Главврач больницы, где лечили Навального, стал главой омского минздрава

Предшественницу Александра Мураховского Ирину Солдатову уволили после ЧП с протестами скорых
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский.

Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский.

Решением губернатора Омской области на пост министра здравоохранения региона назначен Александр Мураховский. Накануне сообщалось, что Александр Григорьевич был в Москве, чтобы лично познакомиться с главой федерального минздрава Михаилом Мурашко. Последний и одобрил его кандидатуру.

Добавим, что Александр Мураховский совмещает руководство двумя крупными омскими больницами – БСМП-1 и ГБ-1 имени Кабанова. Также он является депутатом горсовета.

Напомним, место министра здравоохранения Омской области стало вакантным после того, как губернатор Бурков отправил в отставку Ирину Солдатову. Это произошло в четверг, 5 ноября.

Глава региона пообещал омичам определиться с новой кандидатурой в течение суток. Это неслучайно – из-за второй волны коронавируса, которая накрыла область, одно за другим начали рушиться все звенья системы омского здравоохранения.

Местные жители массово жалуются на невозможность попасть на прием к участковым врачам. Вызванных на дом терапевтов приходилось ждать по неделе – даже людям с высокой температурой. Из аптек исчезли все лекарства, которые выписывают при коронавирусе и пневмонии.

Последней каплей стал инцидент с протестом скорых 27 октября. В этот день сразу три машины неотложки выстроились перед зданием минздрава и простояли 40 минут с включенными сиренами.

На такой жест отчаяния медики пошли, чтобы добиться госпитализации двоих пациентов в тяжелыми поражениями легких.

Несмотря на то, что люди уже не могли самостоятельно дышать, их отказались брать во все больницы города. Ссылались на отсутствие свободных коек, оборудованных кислородными аппаратами. В итоге места для умиравших больных нашлись только после огласки этой истории. А в Омск приехала проверка из федерального Минздрава.

Широкой общественности Александр Мураховский стал известен после недавней истории с Алексеем Навальным, попавшим в реанимацию именно омской Больницы скорой медпомощи № 1.

Мураховскому, который до этого оставался непубличным человеком, приходилось несколько дней подряд выступать перед журналистами от лица возглавляемого им учреждения и рассказывать о ходе лечения политика.

Однако к последнему пункту у окружения Навального возникли вопросы. Они добились его перевода на лечение в немецкую клинику «Шарите», где Алексею Анатольевичу поставили диагноз «отравление». Но документальных доказательств этому так и не появилось. В свою очередь омские медики настаивают: пациенту внезапно стало плохо в самолете и он впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

СПРАВКА:

Александр Григорьевич Мураховский родился 1 июля 1971 года в городе Омске. Детский хирург, кандидат медицинских наук. Начал работу в омском здравоохранении с 1995 года в должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра, с 1996 года по 2002 год – заместитель главного врача Городская клиническая больница № 1. В 2004 году возглавил Городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года был назначен на должность главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». За 8 лет сумел кардинально изменить ситуацию в учреждении, ставшем одним из ведущих лечебных учреждений города. В 2018 году Александр Мураховский был направлен на другой сложный объект здравоохранения – в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1 на Левобережье. Всего за 2 года на базе учреждения открыт региональной сосудистый центр для лечения острого коронарного синдрома и острых нарушений мозгового кровообращения с применением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Ожоговое и токсикологическое отделения выполняют функции областных центров. Больница является базой для шести кафедр Омской государственной медицинской академии, а также кафедры Омского областного медицинского колледжа. В 2020 году, оставаясь главврачом БСМП № 1, Александр Мураховский принял на себя руководство еще одним учреждением – Городскую больницу № 1 им. А.Н. Кабанова, выстраивая эффективную работу в двух учреждениях одновременно.

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