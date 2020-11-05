«Задача сделать все, чтобы такое не повторялось»: Главу омского минздрава отправили в отставку после ЧП со скорыми

В Омске оказалось слишком много недовольных работой Ирины Солдатовой. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Буквально несколько минут назад появилось видео, на котором губернатор Александр Бурков сообщает: он принял решение об увольнении с поста министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.

– Это взвешенное решение, – заявил Александр Бурков. – Отставка министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой – это результат анализа состояния системы здравоохранения региона, а также результат проверки Росздравнадзора по итогам инцидента со скорой помощью 27 октября. Наша главная задача сделать все, чтобы такие инциденты не повторялись.

Напомним, 27 октября сразу три машины неотложки выстроились перед зданием областного минздрава с включенными сиренами.

На такой отчаянный шаг медиков толкнула безвыходная ситуация. Они весь день возили пожилых пациентов с тяжелейшими поражениями легких. Их отказались принять все больницы города, ссылаясь на отсутствие мест

Уехавшая в Москву Ирина Солдатова оперативно решить вопрос не смогла. А ее зам Анастасия Малова, отвечавшая за работу скорых в регионе, и вовсе оказалась недоступна для звонков.

В итоге места для умиравших омичей экстренно нашлись в БСМП-2 только после того, как эта история получила серьезную огласку.

Из-за случившегося губернатору Буркову, переболевшему ковидом, пришлось даже прервать восстановительную терапию и в срочном порядке вернуться на работу.

Также с проверкой в Омскую область приехали замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, а также замруководителя федерального Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

После всей этой истории глава региона сообщил о серьезных кадровых решениях в минздраве области и не исключил скорую отставку Ирины Солдатовой, которая и произошла сегодня.

По всей вероятности, временно исполнять обязанности министра регионального здравоохранения будет замминистра Елена Шипилова.

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