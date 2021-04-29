«Победил сильнейший. Омск просто заслужил, поэтому и выиграл»: Наставник ЦСКА Игорь Никитин - об итогах плей-офф

«Авангард» – чемпион. Фото: hawk.ru

Московский ЦСКА проиграл омскому «Авангарду» в достойной и невероятно напряженной борьбе. Примечательно, что главный тренер «армейцев» Игорь Никитин в прошлом имел непосредственное отношение к омскому клубу.

Долгое время он был защитником в легендарной первой пятерке «ястребов», и при участии Игоря Валерьевича команда завоевала свое первое «золото» в далеком 2004 году. Более того, сейчас в тренерском составе «Авангарда» работает его давний партнер по омскому клубу Дмитрий Рябыкин.

Поэтому, если не порадоваться за соперников, то оценить их в состоянии он точно в состоянии. Что и сделал в интервью после проигрыша ЦСКА.

- Победил сильнейший, – признал Игорь Никитин. – Я горжусь своей командой. Омск просто заслужил, поэтому и выиграл. О чем мы говорили с Сергеем Толчинским после матча? Мы с ним два года работали – он для меня не чужой человек. Поздравил парня, он заслужил победу. Благодарен Омску за все, что они для меня сделали. У меня родители там живут, не чужой для меня город. Хочу поблагодарить и ЦСКА за возможность работать в этом клубе. И сказать спасибо своим ребятам!

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