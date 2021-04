Ночная пробка на Любинском и люди на крышах машин: Как Омск праздновал победу «Авангарда»

Тысячи счастливых людей вышли на улицы. Фото: vk.com

«Авангард – чемпион!». Эта фраза до самого утра разносилась, наверное, по всему Омску. Воодушевленные победой, которую ждали долгие 17 лет, болельщики выходили на балконы, высовывались из окон, гуляли по улицам и запускали фейерверки. Ощущение у многих было практически, как на Новый год.

Фото: ХК «Авангард» Омск

Фото: ХК «Авангард» Омск

Многие омичи отправились на машинах и пешком в центр города обменяться впечатлениями. Улица Ленина встала в самую веселую пробку, находиться в которой никто не возражал. А после проезжая часть и вовсе превратилась в пешеходную дорогу.

Не обошлось без традиционного We are the champions.

Кафе и спортбары, выжившие за время бесконечной пандемии, наконец, заполнены до отказа. И этот праздник у них будет продолжаться еще несколько дней.

Фото: ХК «Авангард» Омск

Тем временем, все службы омского клуба не только праздновали, но и готовились к встрече команды, подарившей городу столько радости. На площади возле строящейся "Арены Омск" уже установили шатры и смонтировали сцену.

Фото: «Голос Омска»

Фото: ХК «Авангард» Омск

Фото: ХК «Авангард» Омск

Напомним, «ястребы» прилетают в 18.00, а в 19.00 возле арены на улице Лукашевича, 35 начинается грандиозный праздник, посвященный завоеванию Кубка Гагарина в год 60-летия первого полета человека в космос.

«Комсомолка» будет встречать победителей в аэропорту. Свежие фото и видео мы разместим уже совсем скоро.

Председатель совета директоров «Авангарда» пообещал Омску Кубок Гагарина и на следующий год.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Счастье!»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр КРЫЛОВ:

(во время импровизированной пресс-конференции после победного матча)

- Мы кайфовали, когда шли к этой вершине. Когда дошли, у нас пока опустошение. Я больше всего рад за Омск. Уж кто-кто, а они точно заслужили, потому что это по-настоящему хоккейный город. Я рад, что мы помогли ему снять карму.

- Вы сегодня в свитере Алексея Черепанова (легенда омского хоккея, молодой игрок, умерший в 19 лет. – Прим. авт.)

- С утра так почувствовал. Он, видимо, видит все это. Он тоже участник этого пути.

- Когда почувствовали, что победим?

- Когда Ковальчук забил в Екатеринбурге. Это был первый знак. Второй, конечно, в Казани. После этого я уже, вообще, ничего не думал, а получал удовольствие. Сам этот процесс являлся для меня определенным вызовом. Мне нравилось быть в этом состоянии, потому что я понимал: когда мы выиграем, все закончится. Когда я получил это предложение, знал, что выиграю Кубок. Знал, что это будет тяжело. Но я, правда, не знал, что так тяжело! Здесь за тобой миллионный город, который давно заслужил этот кайф.

- Вы держали в руках какой-то талисман?

- Мама на удачу дала. Я был в Петербурге, она дала мне маленький кубок. И весь плей-офф он был рядом со мной.

- Многие считают, что без вас эта победа не состоялась бы.

- Все сделал дух команды. Он смел все на своем пути – все невзгоды, козни, овертаймы, удаления. Вы же видели сейчас пять на три (удаление в последнем матче финала КХЛ, когда омичам пришлось играть в меньшинстве. – Прим. авт.). Ну это же реально киношная история! Поэтому будем снимать кино!

- Что скажете о хейтерах?

- Сейчас только не о них! Я же говорил, что этот менеджер (Игорь Еронко, назначение которого на должность многие критиковали. – Прим. авт.), который пришел, он умеет комплектовать чемпионские команды. А некоторые, как вы говорите, хейтеры делали все возможное, чтобы мы этого не сделали. Но мы это сделали. Клоуны пусть идут выступать в цирке!

- Сложно ли будет сохранить чемпионскую команду?

- Мы пойдем за вторым Кубком! Теперь легко. Главное сделать первый шаг.

- Ковальчук останется в составе?

- Давайте сначала переживем эту радость! Мы сделали огромную работу. Теперь мне нужно построить великолепную арену и сдать ее великолепному городу с этой великолепной командой.

- Счастье?

- Счастье!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Омск не спал!»: Тысячи фанатов «Авангарда» вышли праздновать победу «ястребов» на улицу и в спортбары

До последних секунд омские фанаты хоккея не верили в то, что это случится. Тем не менее, «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Наша команда в финале одолела ЦСКА. В решающей игре «ястребы» играли втроем против пятерых армейцев. Выстоять удалось, благодаря самоотверженной игре нашего голкипера и защитника Дамира Шарипзянова. Он трижды блокировал своим телом мощные броски ЦСКА и продолжал находиться на льду через боль. (Подробнее...)

Золотая десятка: Кто привел «Авангард» к первому Кубку Гагарина в истории клуба

«Авангард» впервые выигрывает Кубок Гагарина. Взять заветный трофей удалось лишь с третьей попытки. До этого мы дважды уступали в финалах. Последний раз чемпионом страны по хоккею «ястребы» становились в 2004 году, когда турнир назывался еще Суперлигой. Трофея фанаты «ястребов» ждали долгих 17 лет. Безусловно, Кубок Гагарина – это заслуга всей команды, включая и технический персонал. Но «Комсомолка» решила оглянуться на прошедший плей-офф и называть лучших игроков «Авангарда», великолепную «золотую» десятку, которая подарила Омску долгожданный Кубок. (Далее...)

Мы ждали этого 17 лет: «Авангард» одолел ЦСКА в голливудской серии и взял Кубок Гагарина!

В это трудно поверить, но «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии «ястребы» выдали фантастический хоккей и одолели московский ЦСКА. Эксперты, комментаторы и все спортивные журналисты констатируют: по этому противостоянию можно снимать целый фильм. Шестая игра оказалась супер напряженной. «Ястребы» оказались сильнее со счетом 1:0. Решающую победную шайбу забросил наш форвард Толчинский под самый занавес первого периода. Причем в концовке омичи выстояли втроем против пятерых армейцев! Трижды наш защитник Шарипзянов блокировал броски ЦСКА телом. Несколько раз омичей здорово выручил наш голкипер Шимон Грубец. (Далее...)

«Мы сняли карму, висевшую над Омском»: Александр Крылов – о победе «Авангарда»

- Мы сейчас в Балашихе, но в первую очередь играли для Омска, который давно заслужил этот Кубок. Город, который, честно, в это уже даже не верил. Была какая-то карма, а мы все вместе ее сняли. Это была киношная история. Надеюсь, по этому сценарию кого-нибудь снимут фильм – как «Авангард» шел к этому Кубку. Омск, это для тебя! – эмоционально сказал после финала председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и начал пить шампанское прямо из трофея. (Далее...)

Стало известно, когда «Авангард» прилетает в Омск с Кубком Гагарина

Как и в прошлый раз, в далеком 2004-м, омские хоккеисты выиграли заветный трофей, находясь не дома. В 2021-м – из-за того, что пока вынуждены базироваться в Балашихе. (Далее...)

Видео после победы из раздевалки «Авангарда»: Хартли пьет из Кубка, Ковальчук много шутит

А раздевалке "ястребов" было тоже очень жарко. Там победу отмечали традиционным способом. Качали Боба Хартли и пили шампанское из завоеванного Кубка. Появилось видео из раздевалки, на котором канадский тренер пьет из трофея. При этом Ковальчук очень много шутит. Хоккеиста и тренера еще по времени выступления обоих в НХЛ связывает тесная дружба. (Далее...)

Нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского признали самым ценным игроком (Далее...)

«От меня требовалось только не мешать»: Ковальчук высказался после победы «Авангарда» в КХЛ (Далее...)

Боб Хартли стал вторым за историю тренером, выигравшим Кубки Стенли и Гагарина (Далее...)

«Омск, болельщики – эта победа для вас!»: После победы в Кубке Гагарина тренер Хартли заговорил по-русски (Далее...)

Как будут перекрывать движение в Омске из-за чествования игроков «Авангарда» (Далее...)