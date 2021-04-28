Видео после победы из раздевалки «Авангарда»: Хартли пьет из Кубка, Ковальчук много шутит

Безумие в раздевалке "Авангарда", безумие - на улицах Омска. Фото: ВКонтакте

Омский "Авангард" завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии "ястребы" переиграли ЦСКА. На улицах Омска сразу же после победы любимой команды началось настоящее безумие. Тысячи людей высыпали на улицы города, центр встал в одну большую пробку. Жарче всего было на Любинском проспекте, где отмечали успех "Авангарда".

А раздевалке "ястребов" было тоже очень жарко. Там победу отмечали традиционным способом. Качали Боба Хартли и пили шампанское из завоеванного Кубка. Появилось видео из раздевалки, на котором канадский тренер пьет из трофея. При этом Ковальчук очень много шутит. Хоккеиста и тренера еще по времени выступления обоих в НХЛ связывает тесная дружба.

В Омск "Авангард" прибудет в четверг, 29 апреля, ориентировочно после обеда.