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Общество28 апреля 2021 23:37

Видео после победы из раздевалки «Авангарда»: Хартли пьет из Кубка, Ковальчук много шутит

Омский клуб впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Безумие в раздевалке "Авангарда", безумие - на улицах Омска.

Безумие в раздевалке "Авангарда", безумие - на улицах Омска.

Фото: ВКонтакте

Омский "Авангард" завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии "ястребы" переиграли ЦСКА. На улицах Омска сразу же после победы любимой команды началось настоящее безумие. Тысячи людей высыпали на улицы города, центр встал в одну большую пробку. Жарче всего было на Любинском проспекте, где отмечали успех "Авангарда".

А раздевалке "ястребов" было тоже очень жарко. Там победу отмечали традиционным способом. Качали Боба Хартли и пили шампанское из завоеванного Кубка. Появилось видео из раздевалки, на котором канадский тренер пьет из трофея. При этом Ковальчук очень много шутит. Хоккеиста и тренера еще по времени выступления обоих в НХЛ связывает тесная дружба.

В Омск "Авангард" прибудет в четверг, 29 апреля, ориентировочно после обеда.