«Мы сняли карму, висевшую над Омском»: Александр Крылов – о победе «Авангарда»

Фото: Телеканал KHL

Омский "Авангард" впервые выиграл Кубок Гагарина. В финале "ястребы" одолели московский ЦСКА. Историческую победу прокомментировал председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов. Ее он посвятил всему Омску.

- Мы сейчас в Балашихе, но в первую очередь играли для Омска, который давно заслужил этот Кубок. Город, который, честно, в это уже даже не верил. Была какая-то карма, а мы все вместе ее сняли. Это была киношная история. Надеюсь, по этому сценарию кого-нибудь снимут фильм – как «Авангард» шел к этому Кубку. Омск, это для тебя! – эмоционально сказал после финала председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и начал пить шампанское прямо из трофея.

Сразу после окончания матча тысячи фанатов вышли отмечать победу на центральные улицы Омска. Команда прилетит в родной город сегодня в 18.00.