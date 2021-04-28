«Омск не спал!»: Тысячи фанатов «Авангарда» вышли праздновать победу «ястребов» на улицу и в спортбары

Любинский проспект встал в одну живую пробку из-за высыпавших праздновать успех "Авангарда" омичей. Фото: vk.com

До последних секунд омские фанаты хоккея не верили в то, что это случится. Тем не менее, «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Наша команда в финале одолела ЦСКА. В решающей игре «ястребы» играли втроем против пятерых армейцев. Выстоять удалось, благодаря самоотверженной игре нашего голкипера и защитника Дамира Шарипзянова. Он трижды блокировал своим телом мощные броски ЦСКА и продолжал находиться на льду через боль.

- Кубок Гагарина, конечно, исцеляет от всех синяков. Эту победу посвящаю всем своим близким, своей жене, мы ждем пополнения в семье очень скоро. Надеюсь, все будет хорошо. Это для Омска победа тоже! – сказал после победной игры Дамир Шарипзянов. - На мне места живого нет? Да все нормально! Согласен, что меньшинство «3 на 5» было ключевым моментом игры. Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, все болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он кубок!

Так выглядит счастье. ФОТО: hawk.ru

Настрой «ястребов» помог выиграть Кубок Гагарина. В этом сезоне мы действительно были единой командой – игроки и болельщики.

- Все понимают, как надо играть. Надо проецировать мысли, чтобы как-то хорошо складывалось. Каждый старается друг друга подбадривать, - сказал в перерыве решающего матча игрок «ястребов» Павел Дедунов.

Тысячи фанатов не спали в эту ночь. Фото: ВКонтакте

Уже после победы наш нападающий Денис Зернов с трудом подбирал слова. Атмосфера на стадионе стояла невероятная.

- Я до сих пор не могу поверить в это. Не знаю, что сказать, эмоции переполняют! – сказал омский нападающий Денис Зернов.

Очень скромно прокомментировал итог сезона наш звездный нападающий Илья Ковальчук. Он не стал тянуть одеяло на себя, а отвел себе роль рядового хоккеиста.

- Хорошая получилась игра, нервная. Немного пацанов у нас уже играло, травмы. Очень хорошо выручил вратарь сегодня. Да, когда я ехал в Омск, от меня многого ждали. Но в моем случае главное было не помешать, а собрать команду. Что и сделали. У нас было по сезону лучшее большинство и меньшинство, - сказал после победы Ковальчук.

Конечно, один из главных творцов этого успеха – канадский тренер «Авангарда» Боб Хартли. Это не первый его трофей, Боб брал и Кубок Стенли. После выигранного Кубка Гагарина он заговорил по-русски. Победу в КХЛ он посвятил Омску.

- Омские болельщики, эта победа для вас. Какой получился матч, невероятный! Мы заканчивали сезон 5 на 3, втроем! И мы выстояли в концовке все-таки. Спасибо всем, посмотрите, какая атмосфера на трибунах! Это все для Омска, поздравляю, - сказал после победы в финале тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Кто в такой день будет думать про правила дорожного движения? Кубок наш! Фото: ВКонтакте

Одним из самых эмоциональных моментов, конечно, стали эмоции самого известного омского комментатора Андрея Блохина. Именно он начинал комментировать первые матчи «Авангарда» еще в далекие 90-е. До сих пор журналист снимает авторскую программу о «ястребах» «Овертайм». Андрей Блохин сразу после победы омичей расплакался в прямом эфире.

- Ребята, я ждал этого 17 лет, - сквозь слезы сказал комментатор.

А омичи после победы высыпали на улицы: кто просто гулял по городу, кто отправился в ближайшие бары, где было битком. В центре Омска люди постоянно сигналили и скандировали:

- «Авангард» чемпион!

Молодежь высыпала на главную барную улицу Омск – на Любинский проспект. Праздновать победу фанаты начали прямо на дороге. Пешеходы братались с водителями проезжающих машин и все это было похоже на какое-то безумие.

Вот так смотрели трансляцию самые преданные омские фанаты. Фото: ВКонтакте

Но все же фанатов на улице было намного меньше, чем в далеком 2004 году, когда «Авангард» тоже становился чемпионом страны. Все-таки за то время, что «ястребы» выступают не в Омске, многие успели отвыкнуть от команды. Кого-то из болельщиков от безудержного празднования сдерживали будни – все-таки завтра у всех рабочий день.

Тем не менее, фанаты очень ждут любимую команду в Омске. «Авангард» ориентировочно приедет в родной город 29 апреля после обеда. Очень ждем наших чемпионов в родном городе!