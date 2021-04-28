Нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского признали самым ценным игроком

Сергей Толчинский признан самым ценным игроком. Фото: hawk. ru

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский стал автором единственного года в шестом матче с ЦСКА. Его партнерам удалось удержать счет 1:0 до конца матча. Так что шайба, заброшенная форвардом в ворота его бывшей команды, стала победной для «ястребов».

«Авангард» стал чемпионом, а Толчинского признали самым ценным хоккеистом розыгрыша Кубка Гагарина.

Примечательно, что 26-летний нападающий в прошлом сезоне перешел в омскую команду из ЦСКА. В плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков при полезности «+5» в 24 играх.