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Спорт28 апреля 2021 23:08

После победы «Авангарда» центр Омска встал в пробку: Все празднуют

На Любинском проспекте сейчас настоящее столпотворение
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Пешеходы встречают радостными криками водителей. Те сигналят в ответ.

Пешеходы встречают радостными криками водителей. Те сигналят в ответ.

Фото: vk.com

«Авангард» во второй раз в своей истории и впервые в КХЛ стал чемпионом.

Несмотря на то, что победный для «ястребов» матч закончился уже за полночь по омскому времени, болельщики отправились праздновать это грандиозное событие.

Едущие по набережной машины сигналят, люди выкрикивают название омской команды. А чуть дальше – на Любинском проспекте – настоящее столпотворение.

Центр Омска.

Фото: vk.com

Болельщики празднуют.

Фото: vk.com

Центр города встал в большую пробку. И, видимо, это единственный дорожный затор, где так много радостных и улыбающихся людей.

ХК "Авангард"