Боб Хартли стал вторым за историю тренером, выигравшим Кубки Стенли и Гагарина

Капитан Илья Ковальчук делает круг почёта с завоеванным командой трофеем. Фото: КХЛ

Спустя 17 лет «Авангард» снова стал чемпионом и впервые – обладателем Кубка Гагарина. Трофей омичам удалось вырвать в ожесточенной борьбе с московским ЦСКА, который возглавляет бывший «ястреб» Игорь Никитин.

Сегодня, 28 апреля, «Авангард» со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Серия закончилась со счетом 4:2.

Наставник «ястребов» Боб Хартли стал вторым тренером в истории, кому удалось завоевать Кубок Гагарина в КХЛ и Кубок Стенли за океаном

Первым был Майк Кинэн, выигравший с «Магниткой» Кубок Гагарина в 2014 году.