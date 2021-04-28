«Омск, болельщики - эта победа для вас!»: После победы в Кубке Гагарина тренер Хартли заговорил по-русски

Боб Хартли привел омский клуб к трофею. ФОТО: hawk.ru

Омский "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче финала со счетом 1:0 и стал обладателем Кубка Гагарина. Впервые в своей истории. Вот как историческую победу команды прокомментировал тренер "ястребов" канадец Боб Хартли. Несколько слов счастливый специалист даже сказал на русском языке. Его он давно обещает выучить фанатам "Авангарда".

- Омские болельщики, эта победа для вас. Какой получился матч, невероятный! Мы заканчивали сезон 5 на 3, втроем! И мы выстояли в концовке все-таки. Спасибо всем, посмотрите, какая атмосфера на трибунах! Это все для Омска, поздравляю, - сказал после победы в финале тренер «Авангарда» Боб Хартли.