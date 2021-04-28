«От меня требовалось только не мешать»: Ковальчук высказался после победы «Авангарда» в КХЛ

Илья Ковальчук. ФОТО: Hawk.ru

Звездный нападающий "Авангарда" Илья Ковальчук прокомментировал чемпионство "ястребов". Напомним, омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии омичи одолели ЦСКА.

Сам Илья Ковальчук признал, что от него ждали очень многого. Но свою роль в команде нападающий оценил очень скромно.

- Хорошая получилась игра, нервная. Немного пацанов у нас уже играло, травмы. Очень хорошо выручил вратарь сегодня. Да, когда я ехал в Омск, от меня многого ждали. Но в моем случае главное было не помешать, а собрать команду. Что и сделали. У нас было по сезону лучшее большинство и меньшинство, - сказал Илья Ковальчук после победы над ЦСКА в финале.