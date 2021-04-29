Как будут перекрывать движение в Омске из-за чествования игроков «Авангарда»

Ради гуляний в честь победы «Авангарда» в НХЛ перекроют движение на дроге-дублере. Фото: Виктор Гусейнов

Сегодня в Омске состоится чествование "Авангарда" после победы над ЦСКА в финале национальной хоккейной лиги. В тяжелом противостоянии омичи впервые за 17 лет взяли кубок Гагарина, завершив финал сосчетом в серии 4:2, а победный матч провели со счетом 1:0. ЦСКА так и не удалось забросить шайбу в ворота ястребов.

Омичи почти всю ночь праздновали победу любимой команды. Центр города буквально парализовало. Омичи не стесняясь выходили на дорогу, танцевали, веселились и скандировали: "Авангард" - чемпион!" Официальное же чествование игроков состоится сегодня, 29 апреля, на площади перед строящейся "Ареной Омск". Команда прилетит в Омск к 18:00, а торжества начнутся в 19:00.

Омичам предлагают объезжать площадь у "Арены Омск" по другим улицам. Фото: пресс-служба администрации Омска

А вот ограничения для автомобилистов начнутся уже с 15:00. С этого времени и до позднего вечера нельзя будет парковаться любому транспорту на улицах:

- Крупской (участок от Перелета до Лукашевича);

- Шаронова (от ул. Перелёта до Мостоотряда 63);

- Лукашевича (на участке от ул. Крупской до моста им. 60 лет ВЛКСМ).

Полностью перекроют движение на 6 часов на дублере улицы Лукашевича на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова, он как раз проходит параллельно мосту и новой арене. Нельзя там проехать будет с 17:00 до 23:00.

В мэрии просят омичей заранее планировать свои поездки с учетом планируемых ограничений.