Стало известно, когда «Авангард» прилетает в Омск с Кубком Гагарина

«Ястребы» впервые в истории завоевали Кубок Гагарина.

«Авангард» – чемпион. Во второй раз в истории и впервые за все время в Континентальной хоккейной лиге.

Как и в прошлый раз, в далеком 2004-м, омские хоккеисты выиграли заветный трофей, находясь не дома. В 2021-м – из-за того, что пока вынуждены базироваться в Балашихе.

Но уже сегодня «ястребы» прилетают домой.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», самолет с хоккеистами и Кубком Гагарина приземлится в 18.00. В 19.00 клуб устроит праздник на площади перед строящейся «Ареной Омск» по адресу: ул. Лукашевича, 35.