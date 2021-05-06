«Клуб должен вернуться в Омск боеспособным»: «Авангард» продлил контракт с генменеджером Алексеем Волковым

Руководство омского клуба оценило работоспособность Алексея Волкова. Фото: hawk.ru

ХК «Авангард» продолжает формировать не только новый состав игроков, но и руководителей.

Сегодня, 6 мая, было объявлено о продлении на два года контрактов с генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым и его ассистентом Юрием Кузьменковым.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александра Крылов объяснил это решение невероятной работоспособностью Волкова и его опытом в создании чемпионских команд:

- Когда год назад я приглашал Алексея Волкова на должность генерального менеджера ХК «Авангард», [...] многие скептически отнеслись к этому решению, кто-то даже смеялся. На деле же в прошедшем сезоне Алексей и его команда подтвердили сделанный мной тогда правильный выбор: они проделали огромную работу, результатом которой стало завоевание Кубка Гагарина – впервые в истории клуба. Сейчас перед Волковым и его командой стоит задача не только удержать завоеванные позиции, но и при формировании новой команды учитывать тот факт, что через сезон «Авангарду» предстоит переезд в Омск. И клуб должен вернуться в родной город боеспособным коллективом. Таким же, каким он был в прошедшем чемпионском сезоне. Поэтому мы подписали с Алексеем контракт еще на два сезона.

Да, сегодня много говорят, что чемпионская команда распадается. Но я бы сказал, что это обратная сторона медали. Многие из наших игроков достигли карьерного пика – завоевали главный титул в карьере – и имеют полное право на более выгодные контрактные предложения. Кто-то захотел попробовать свои силы в других лигах, воплотить еще одну свою мечту. Мы должны уважать их выбор. В условиях потолка зарплат и победы в Кубке Гагарина подобного можно было ожидать, и мы были готовы к такому развитию событий.

У нас появился очередной непростой, но интересный вызов – собрать новый коллектив из предельно мотивированных хоккеистов, которые одной сплоченной семьей пойдут за новыми победами и кубками.

Мы договорились, что Алексей может в любой момент рассчитывать на полную поддержку и помощь с моей стороны, – цитирует Александра Крылова пресс-служба омского клуба.

А вот, как выступал сам Волков перед командой в начале победного, как выяснилось, сезона.

Ранее сообщалось, что «Авангард» уже заключил контракты с с защитниками Богданом Денисевичем, Кириллом Спиценко и Никитой Скоробогатовым. Все трое остаются в системе «Авангарда» еще на год, двусторонние контракты позволят им выступать в КХЛ и ВХЛ.

Через несколько дней после этого стало известно, что команду покидают капитан Илья Ковальчук и Егор Чинахов. Оба форварда отправляются играть за океан. Кроме того, «Авангард» расстался с нападающими Кириллом Семеновым, Алексеем Потаповым, Иржи Секачем, Артемом Манукяном, Александром Хохлачевым и Андреем Стасем, который даже не ярым болельщикам клуба запомнился по истории с дракой на корпоративе.

А с нападающим Александром Яремчуком подписан двусторонний контракт на два года. Еще через день клуб заключил новые односторонние контракты сроком на два года каждый с нападающими Павлом Дедуновым, Владимиром Жарковым (в прошлом сезоне выступал за «Салават Юлаев») и защитником Алексеем Береглазовым.

Клуб обменял права на защитника Коди Керрана у «Локомотива» на нападающего Петера Цегларика. По информации пресс-службы «Авангард», новое приобретение «ястребов» – 25-летний словацкий крайний нападающий. С 2016 по 2020 годы он играл в системе «Бостон Брюинз», большую часть времени – в клубе АХЛ «Провиденс Брюинз».

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