«Думала, не доживу»: 80-летняя болельщица дождалась победы «Авангарда»

Омичка всю жизнь болела за «Авангард» и мечтала, чтобы любимая команда снова завоевала кубок Гагарина. Хоккеисты сделали это спустя 17 лет. Фото: Анна МИКУЛА

Многие омичи накануне не смогли сомкнуть глаз. А все потому, что собрались у экранов телевизоров, чтобы болеть за "Авангард". Омской команде предстоял ответственный матч с московским ЦСКА, исход которого определил судьбу кубка Гагарина. "Ястребы" 29 апреля привезли его в Омск!

Этого омичи ждали 17 долгих лет. Кто-то надеялся до последнего, кто-то уже перестал верить, а кто-то даже переживал, что уже не доживет до победы "Авангарда" в КХЛ. Такие мысли стали посещать 81-летнюю ярую болельщицу Нину Ковалеву. Пенсионерка всю жизнь любила хоккей и старалась не пропустить ни одной игры, а если не получалось, всегда искренне болела на расстоянии. Но годы все шли, а увидеть победный матч не удавалось. Но, пожалуй, так как радовалась победе Нина Васильевна, мало кто мог бы радоваться.

- Столько лет прошло, думала и не дождусь уже, но продолжала болеть. Визжать готова от того, что видела. Я обожаю болеть за "Авангард"! - эмоционально рассказывает о своих впечатлениях от финального матча Нина Васильевна. Несмотря на возраст, она полна сил и энергии. Такому спортивному задору многие бы позавидовали. - Думала, сердце выпрыгнет, когда в последнем тайме играли 3 на 5. Смотрела на Боба Хартли, и вместе с ним считала последние секунды.

Опытную болельщицу в Нине Васильевне видно сразу. Она со знанием дела рассуждает о том, как проходит игра, и строит прогнозы.

- Я как думала вначале. Первую шайбу забили, а значит "Авангард" расслабится, и через минуту-другую счет сравняют. А тут смотрю, не забивают. Не знаю, где наши спортсмены такую скорость и упорство взяли. Невозможно было не болеть, - говорит пенсионерка.

Она сама всю жизнь была связана со спортом, почти получила звание кандидата в мастера спорта по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, а позже увлеклась игрой в бадминтон, но главной страстью стал хоккей. Болельщицей омской команды Нина Васильевна стала в далеком 1957 году, когда она называлась "Спартак".

- Я просто увидела игру и мне понравилось, - вспоминает преданная болельщица. - Сама не пропускала ни одной игры, а потом и мужа втянула в это. Он у меня был радиолюбителем, мог сутками сидеть, старые схемы дома перебирать, и ничего ему не надо. А потом стал со мной на матчи ходить и сказал: "Нина, а ведь интересно!"

Нина Васильевна вспоминает, что одно хобби ее мужа помогло развиваться другому. В те времена телевизор, по которому показывали трансляции, стоил дорого, и позволить его себе не могли. Ее муж из четырех старых телевизоров, выброшенных кем-то на свалку, собрал для них один рабочий, черно-белый. Тогда они уже точно не пропускали ни одной игры.

Любовь к спорту и хоккею в частности передалась детям и внукам Нины Васильевны. Вся семья - болельщики "Авангарда".

- Когда внук еще был маленький, мы часто ходили на матчи "Авангарда", почти на каждую игру. Да и потом, пока "ястребы" еще играли в Омске, часто бывали на трибунах. Теперь пусть уже скорее достраивают новую "Арену". Если буду здорова, обязательно пойду на первую игру! Мне просто нравится болеть за "Авангард", - бодро говорит Нина Васильевна. Неутомимая болельщица с оптимизмом смотрит в будущее и с нетерпением ждет возвращение любимой команды на совсем и ее новых побед.

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