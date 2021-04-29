Как омичи встречали «Авангард» с кубком Гагарина после победы в КХЛ

Сотни омичей собрались у аэропорта, чтобы встретить "Авангард". Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня, 29 апреля, в Омске приземлился самолет, которого болельщики «Авангарда» ждали долгих 17 лет. Чтобы посмотреть на новоиспеченных чемпионов и заветный Кубок Гагарина вблизи, в аэропорт приехало около сотни журналистов.

- Смотрите, летит! – крикнул самый зоркий из фотографов и указал на горизонт.

Уже через несколько минут крошечная серая точка воплотилась в самолет, из которого начали торжественно выходить победители.

- Спали хоть немного сегодня? – интересуются у чемпионов журналисты.

- Нет, вообще не спим уже вторые сутки, – отвечают хоккеисты, сияя счастливыми улыбками.

Но настоящее безумие ждало команду уже на выходе из аэропорта. Там фанаты устроили настоящую овацию, гудели в дудки и скандировали «Авангард». Кубок пронесли главный тренер команды Боб Хартли и капитан Илья Ковальчук.

Илья раздал автографы всем, кто успел к нему прорваться и уже сел в поджидавший автобус, а вот канадец оказался самым стойким. Он был буквально нарасхват. К нему подносили детей, его обнимали, хлопали по плечам и что-то радостно говорили. Хартли, несмотря на усталость, вежливо всем улыбался и кивал.

- Молодцы! – кричали ему болельщики.

- Молодцы! – по-русски соглашался тренер.

Встретили мы и самого преданного болельщика «ястребов», комментатора Андрея Блохина. Накануне он тронул многих своей искренней и непосредственной реакцией, когда разрыдался, давая интервью сразу после победы его любимой команды.

- Больше плакать не буду, – шутит Андрей. – Просто ждал этого 17 лет, нахлынули эмоции. Сегодня уже спокойнее. Справедливость все-таки существует! Вот мы сейчас прилетели из холодной Балашихи, а в Омске солнечно и тепло. Даже погода на нашей стороне! Весна, а скоро Пасха. Настроение отличное!

Напомним, омичи уже несколько лет подряд искренне ждут возвращения «Авангарда» домой. Из-за аварийного стояния «Арены Омск» клубу пришлось временно перебраться в Балашиху. И пусть сегодняшний визит хоккеистов будет недолгим, но уж точно триумфальным.

Финальный матч со столичным ЦСКА, как и вся серия, выдался напряженным и зрелищным. Пожалуй, тоже самое можно сказать и о ночных празднованиях победы в Омске, и о встрече команды болельщиками. Основные праздничные мероприятия состоятся на площади перед «Ареной Омск», но с уверенностью можно сказать, что начались они еще в аэропорту. Фанаты собрались у здания терминала, чтобы поприветствовать триумфаторов.

Многие пришли целыми семьями. Маленькие омичи с детства вместе с родителями болеют за "ястребов". И пусть кричалки пока не очень хорошо выходят, зато получается здорово гудеть в специальную дудку.

Многие приходят с друзьями. Вот двое брутальных омичей, которые вместе пришли встретить команду после тяжелой серии матчей.

- Мы плакали. Весь вечер ревели от счастья. Это не стыдно, когда такие эмоции переполняют. Мы очень рады за Омск, за команду, за болельщиков. Это очень круто! – рассказывают друзья о том, как узнали о победе «ястребов».

Омичи болеют за «Авангард» целыми семьями.

- Лично я болею с 1996 года. 17 лет ждала этой победы. По возможности ездила на игры в Новосибирск и Нурсултан, но в Балашиху не получилось. Помешали работа и расстояние, – рассказала омичка, приехавшая в аэропорт вместе с мужем.

Такие разные омичи, все вместе объединенные радостью от победы любимой команды, дожидались выхода игроков. И когда это случилось, толпа просто взорвалась шквалом радостных возгласов.