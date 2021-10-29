Жительницу Омской области, вместе с подругой истязавшую маленького сына, предлагают отправить в колонию на 5 лет

Вместо того, чтобы побыть с сыном, который сейчас находился в сильном стрессе, мать повезла его на ток-шоу.

Суд над Евгенией Кабельской, которая вместе со своей подругой Гульмирой Букеновой продолжительное время истязала своего маленького сына, вышел на завершающую стадию.

В ходе прений сторон представитель гособвинения предложил назначить первой наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима, второй – такое же наказание, но на 3 года и 10 месяцев.

Напомним, об этой совершенно бесчеловечной истории стало известно прошлой осенью. После смерти мужа Евгения Кабельская вместе с полуторагодовалым ребенком переехала жить к своей подруге Гульмире, у которой на тот момент было трое своих детей. Пришедшая их навестить через какое-то время сотрудница социальных служб заметила синяки на лице и теле сына Кабельской и сообщила об этом в полицию.

Началась проверка, во время которой вскрылись совершенно чудовищные вещи. Дело передали в Следственный комитет региона.

Евгения сидела на суде потупившись. Фото: СУ СК России по Омской области

За время следствия Букенова успела родить четвертого и забеременеть пятым ребенком. Фото: СУ СК России по Омской области

– По версии следствия, с марта по сентябрь 2020 года, после переезда 20-летней фигурантки дела со своим 1,5-годовалым сыном к своей знакомой в целях постоянного проживания, мать ребенка ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, позволяя 25-летней хозяйке квартиры и ее детям истязать своего сына, которые наносили малолетнему удары по телу, кусали, щипали, царапали, надавливали пальцами на глаза мальчику, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Также выяснилось, что мать даже не купала ребенка, в результате чего у него началось раздражение на коже. Кроме того, мальчика связывали и бросали в таком состоянии на долгое время. Установлено, что один раз малыш так провел целых шесть часов. Выяснилось также, что ребенка практически не кормили, медики определили у него сильное истощение. При этом мать и ее приятельница питались нормально.

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Во время расследования женщины пытались свалить вину друг на друга. Кабельская сетовала, что приятельница практически взяла ее сына в заложники, пользуясь их безвыходным положением. Букенова, наоборот, настаивала: она была единственным человеком, кто заботился о мальчике, практически спасая ему жизнь.

За время следствия Гульмира успела родить четвертого ребенка и родить пятого. Вероятно – в надежде, что это поможет ей получить отсрочку наказания до 14-летия младшего из детей.

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