Жительница Омской области, которую судят за истязание ребенка, беременна в пятый раз

Такие фото Букенова, призывающая в тик-токе женщин быть хорошими матерями, разумеется, не выкладывает.

25-летняя жительница аула Коянбай в Таврическом районе Омской области Гульмира Букенова снова беременна. Об этом она заявила на очередном заседании суда, куда пришла с коляской и еще одним своим малышом, сообщает «12 канал».

Напомним, женщину обвиняют в жестоком обращении с сыном ее подруги Евгении Кобельской. Букенова пустила их пожить в своем доме. И все это обернулось кошмаром для 1,5-годовалого малыша.

Хозяйка жилья била малыша, связывала ему руки и надолго бросала в таком положении. Сначала мать мальчика во всем обвинила подругу. Она пожаловалась следователю, что приятельница, вымогая у нее деньги, взяла ее сына чуть ли не в заложники. Но Гульмира на допросе в свою очередь рассказала, что над ребенком издевалась и бросала его без присмотра как раз Евгения. При этом она, Букенова, была чуть ли не единственным человеком, который заботился о малыше.

В итоге уголовное дело об истязании несовершеннолетнего возбудили в отношении обеих женщин.

Примечательно, что у Букеновой на тот момент было трое детей – все от разных мужчин. За время следствия она родила четвертого. Находясь под домашним арестом, истязательница не грустит и записывает веселые тик-токи.

Кроме того, сейчас она снова беременна в пятый раз. Если для Гульмиры все сложится удачно и ее план сработает, она получит отсрочку наказания. Даже в том случае, если вину сельчанки признают, в колонию она может отправиться после того, как младшему из детей исполнится 14 лет.

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