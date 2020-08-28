Садила в таз с кипятком и заставляла часами лежать без движений: Омичку обвиняют в истязании приемных детей

Со стороны Михайловы выглядят вполне счастливой и дружной семьей.

У супругов Михайловых из деревни в Таврическом районе Омской области двое собственных детей – взрослые дочь и сын. Уже есть внуки. Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены), судя по всему, своих кровных родственников любит искренне и нежно. На ее странице в соцсети буквально сотни фото ребятишек. Вот она в цирке, в парке, а здесь на аттракционах. Также женщина делился с подписчиками снимками всевозможных кулинарных шедевров, которые готовит, чтобы порадовать малышню.

В 2007 году, когда дочь и сын Михайловых были еще подростками, семья взяла первую приемную девочку Настю (имя изменено). Дети выросли, обзавелись собственными семьями и разъехались. В 2016 году Татьяна Григорьевна и Николай Петрович решились взять под опеку сразу троих ребятишек, оставшихся без попечения родителей: на тот момент 10-летнего Игоря, 8-летнего Дениса и 4-летнюю Кристину (имена всех детей изменены). А спустя четыре года опекунов обвинили в систематических издевательствах над ними.

Первыми начали бить тревогу соседи. Ребятишки Михайловых были постоянно голодными и с жадностью накидывались на еду, которой с ними делились одноклассники. Уже намного позже два брата и сестренка сознаются: дома за малейший проступок их лишали пищи. Кроме того, даже в морозы дети носили легкие курточки, а зимней одежды у них просто не было. Все, по утверждению сельчан, продолжалось несколько лет, однако представители опеки, навещавшие семью никаких нарушений не находили.

Изъяли детей только недавно, уже после вмешательства силовиков. Когда следователи начали общаться с мальчиками и девочкой, те рассказали им пугающие подробности своей жизни у Михайловых.

Старший, Игорь пожаловался, что «мама» в качестве наказания заставила его раздеться до трусов, потом со всей силы ударила мальчика в грудь кулаком с большими перстнями. А однажды схватила за мошонку и дернула вверх, причинив сильную боль.

Младшая девочка Кристина вспомнила, как Татьяна Григорьевна в качестве наказания завела ее в баню и заставила сесть в таз с кипятком.

После обследования медиками у детей действительно обнаружены повреждения, которые могли быть получены после пыток, о которых они рассказали.

Кроме того, всех опекаемых за непослушание Михайлова раздевала догола и приказывала им стоять так в углу долгие часы, несмотря на холод. Садиться при этом «мама» не разрешала. Тех, кто нарушал ее приказ, пинала по лодыжкам – ссадины и синяки на ногах детей также зафиксированы медиками.

Придумала женщина и еще одно изощренное наказание для «воспитания» непослушных, на ее взгляд, подопечных. Днем она заставляла их неподвижно лежать на кровати, накрывшись с головой. Для тех, кто начинал задыхаться и скидывал одеяло, многочасовое наказание начиналось с снова, «отбытое» время не засчитывалось.

Татьяна Григорьевна делится в соцсетях множеством фотографий с кулинарными шедеврами для внуков. А соседи рассказывают, что приемные дети выпрашивали еду у одноклассников.

Сейчас ребятишек забрали в другую приемную семью, а Татьяне Михайловой грозит реальный срок за истязание несовершеннолетних. Впрочем, сама женщина полностью отрицает свою вину и настаивает, что дети ее оклеветали.

– Я никого никогда не била, а Кристина сама случайно села в тазик с горячей водой. Они хотели, чтобы их забрал старший брат Илья (имя изменено), который сейчас живет в Сочи, – выдвигает свою версию Татьяна Григорьевна. – Они с ним однажды виделись. Он им наобещал кучу всего: что пригласит их в гости, что вышлет посылку с гостинцами. Дети ждали, но он так ничего и не выполнил. Даже адреса, где живет, им не оставил. Они, наверное, и придумали оболгать меня, чтобы их забрали у нас и отдали Илье.

А вот учительница из школы, куда ходили дети, признала: опекун была для них несомненным авторитетом. Стоило просто упомянуть ее имя, как мальчишки сразу в страхе затихали.

Родные дети Михайловой давать показания отказались, а вот сноха женщины Ирина (имя изменено) выступила на ее защиту. Девушка рассказывает, что никогда не видела, чтобы свекровь плохо относилась к опекаемым детям. Более того, она сама часто оставляла своих детей с Татьяной Григорьевной, и родные внуки на нее никогда не жаловались. Также Ирина рассказала, что первая приемная дочь воспитывалась при ней, и мама ее никогда не обижала. Правда, эту девушку допросить не получится. Она скончалась при обстоятельствах, которые не уточняются.

На чьей стороне правда, предстоит выяснить уже в суде, куда передано дело Татьяны Михайловой.

ОФИЦИАЛЬНО

«Дети изъяты у опекуна и переданы в другую семью»

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– 50-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного». По инициативе следственных органов дети изъяты у опекуна и переданы в другую семью. В ходе следствия женщина вину не признала. Однако следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем в ближайшее время она предстанет перед судом, куда переданы для рассмотрения материалы уголовного дела.

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