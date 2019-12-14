«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Эта история произошла еще весной. Возможно о том, что с появлением в их семье «дяди Сережи» жизнь 8-летнего Паши (имя изменено) превратилась в ад, никто так бы и не узнал. Но мальчику однажды удалось вырваться и убежать к соседям.

Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» Ольге Ивановой (имя и фамилия изменены) пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом. Паша рассказал, что долгое время родители заставляли его стоять коленями на гречке и что ему очень больно. На место сразу же вызвали скорую. Медики после осмотра пришли в выводу, что крупа проникла в ткани настолько глубоко, что достать ее без хирургического вмешательства не получится. Поврежденную кожу срезали под общим наркозом. Кроме того, у маленького пациента диагностировали сильное истощение. Позже выяснилось, что родители не кормили его четверо суток.

Для соседей и учителей в школе № 27 этот инцидент, как часто бывает в таких случаях, стал полной неожиданностью. Семья с маленьким Пашей со стороны казалась всем вполне благополучной.

– Эта ситуация меня потрясла, – рассказала учитель 2 «А» класса, куда ходит пострадавший ребенок, Ольга Пиджакова. – Паша учится прилежно, уроки никогда не пропускает. Особенно ему нравится математика. Мальчик ходит на кружки, олимпиады, участвует в школьных мероприятиях. Хороший, положительный ребенок. Его мама постоянно посещает родительские собрания, приходит, если вызываю. Паша всегда чисто, опрятно одет. О том, что дома над ним издеваются, ни я, ни другие учителя или дети даже не догадывались. Это уже сейчас я выяснила, что он просто боялся нам жаловаться.

27-летняя Алина Юмашева работает оператором на автозаправке. Она рассказала, что замужем никогда не была и родила сына «для себя». При этом биологический отец никогда жизнью ребенка не интересовался. Потом она встретила, казалось бы, идеального мужчину. Судя по тому, что мы нашли ее профиль на одном из сайтов знакомств, именно там жительница Омска и могла встретить своего «героя».

Как стало известно «Комсомолке», 35-летний Сергей Казаков – довольно успешный программист, в Омске у него своя IT-компания, которая занимается установкой бухгалтерских программ для предприятий.

Сожителю показалось, что маленький Паша отбился от рук, и он решил заняться воспитанием «по-мужски». С тем, как это делать, не имеющий собственных детей Казаков ознакомился в интернете. Айтишник нашел в сети несколько «подходящих», на его взгляд, методов и предложил их на выбор Алене.

– Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями, – Юмашева поделилась с нами рецептом, за который ей теперь светит 7 лет колонии. – Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла – мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

ПАШУ СНОВА ОТДАЛИ ИСТЯЗАВШЕЙ ЕГО МАТЕРИ

Только вот садисты-«экспериментаторы» не взяли в расчет, что маленький Паша стоял так не минуту, а долгие часы. Истязали его за малейшую провинность. Например, за то, что сразу после школы не пришел домой, а немного задержался. Один раз родители заставили сына стоять уже окровавленными коленками, на которые и посторонним людям без ужаса смотреть невозможно, с вечера до утра.

Мы поинтересовались у Юмашевой, хорошо ли ей спалось в ту ночь. Когда ситуация перестала быть для нее комфортной, а, может, и почувствовав собственную значимость из-за такого интереса к ее персоне, мамаша потребовала выслать ей вопросы на согласование. Ознакомившись с ними, сообщила, что «дальнейшие комментарии даст, когда сочтет это необходимым».

Точно также равнодушно она отвечала и своему измученному сыну, который интересовался у нее, сколько ему еще стоять на коленях и когда уже наступит утро.

Изначально Сергей Казаков признал – деваться было некуда – что наказывал Пашу таким способом только один раз. Но оказался не слишком сообразительным: все это время он сам же против себя собирал улики. Весь процесс издевательств над пасынком он снимал на видео – чтобы отслеживать не «халтурит» на мальчик. Удаленные данные с компьютера или телефона восстановить для следователей не составляет большого труда. В итоге изъяли шесть таких записей, на которых видно, что ребенку, который боится даже заплакать, запрещалось опираться руками на стену. Стоять на коленях часами надо было ровно. За малейшее нарушение Казаков избивал свою жертву.

После того, как его спасли, Паша месяц провел в больнице. А потом его снова отдали матери, с которой он и находится в данный момент. Алена Юмашева сейчас под подпиской о невыезде, она пока не лишена родительских прав, поэтому забрать у нее сына по закону нельзя. А вот главного инициатора пыток, ее сожителя Сергея Казакова на время следствия отправили в СИЗО.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).