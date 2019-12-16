2019-12-16T14:07:49+03:00
Общество

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

Мать 8-летнего мальчика призналась: боялась сожителя. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы за истязания [осторожно, жесткое видео]
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.Фото: соцсети
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Жуткие подробности истории 8-летнего Паши из Омска стали известны сегодня во время судебного заседания. Его мать Алину Юмашеву, работавшую оператором на АЗС, и отчима Сергея Казакова, у которого своя компьютерная фирма, судят за истязания мальчика. Казаков сейчас в СИЗО, мать под подпиской. Ребенок продолжает жить с ней, несмотря на все, что с ним делали - малыша в наказание часами заставляли стоять коленками на гречке.

Сейчас начался процесс по уголовному делу матери Паши и отчима. Их обвиняют в истязании, за причинении вреда здоровью несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязательств. В суде стало понятно: Казаков был домашним тираном, и мать школьника сильно его боялась. И не смела перечить сожителю, который решил, что мальчик отбился от рук и его надо воспитывать. "Комсомолке" мать заявила:

- Я попробовала сама встать на гречку - мне было не больно.

Сергею Казакову светит до 7 лет. Фото: Анна МИКУЛА

Сергею Казакову светит до 7 лет.Фото: Анна МИКУЛА

Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Об этом рассказал отец девочки.

- Я уже видел на коленках вату и пластырь. Спросили, что случилось. Мальчик сказал, мол, упал просто. Это было ещё в декабре прошлого года. Раньше мальчик постоянно к нам к приходил. А в один из вечеров Паша пришел довольно поздно. Попросился переночевать, сказал, что родители на работе, а ключей нет, - рассказал сосед Константин Черный.

– Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями, – Юмашева поделилась с нами рецептом, за который ей теперь светит 7 лет колонии. – Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла – мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

В ту ночь мать мальчика пришла к соседу с полицией. Как оказалось, Алина Юмашева уже разыскивала ребенка. Когда Пашу разбудили и сказали, что нужно идти домой, у него случилась истерика.

Мать Паши призналась, что боялась Сергея Казакова. Фото: Анна МИКУЛА

Мать Паши призналась, что боялась Сергея Казакова.Фото: Анна МИКУЛА

- Он плакал. Кричал, что хочет остаться с Машей - моей дочкой, но ребенка увели домой, - рассказал сосед.

Выступила во время процесса и медсестра Людмила Шарапова. Она первой увидела травмы ребенка. Женщина с трудом сдерживалась и говорила.

- За все годы работы, я с таким сталкиваюсь впервые. Никогда я не видела ничего подобного. У мальчика уже были нагноения. Это говорит о том, что крупа въелась несколько суток назад. Было жутко! - сказала медсестра. - Мать должна до конца жизни вымаливать у сына прощение, если хочет, чтобы он остался с ней. Когда ему оказывали помощь, он спросил: "Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?"

Недавно ребенку сделали операцию. Врачам пришлось срезать часть кожи, чтобы извлечь гречку из коленок. Сейчас 8-летний Паша чувствует себя нормально, но как случившееся отразится на его психологическом здоровье, неизвестно. Мать, как выяснила "Комсомолка", решили устроить ребенку праздник: на днях Алина Юмашева сводила сына в кино.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы. Они обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

"Комсомолка" будет следить за этой историей.

Кадры истязаний 8-летнего Паши из Омска, которого отчим заставлял стоять на гречке [18+].

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«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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