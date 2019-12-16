2019-12-16T06:59:08+03:00
Общество

8-летнему Паше из Омска, над которым издевался отчим, сделали операцию по удалению гречки из коленок

Ребенок часами стоял на крупе
Станислав МУХИН
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Жизнь ребенка превратилась в ад.Жизнь ребенка превратилась в ад.Фото: Одноклассники
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В настоящий ад превратилась жизнь 8-летнего Паши, когда в их доме появился "дядя Сережа". Ему показалось, что мальчик отбился от рук. Владелец IT-фирмы принялся учить уму-разуму ребенка. Пашу изощренно наказывали за малейшую провинность. Не убрал игрушки, задержался на полчаса после школы. Мальчик днями напролет стоял коленями на гречке. Этот способ наказания дядя Сережа подсмотрел в Интернете. Мать не вмешивалась.

Также Пашу морили голодом. К моменту, когда он сбежал к соседям и обо всем рассказал, ребенок не ел 4 дня. Сейчас отчим Паши в СИЗО, мать под подпиской о невыезде. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы.

Тем временем, как стало известно "Комсомолке", мальчику провели операцию. От постоянного стояние на гречке крупа въелась в кожу коленок школьника. Врачам пришлось срезать часть кошу, чтобы извлечь гречку из ноги. Сейчас Паша чувствует себя нормально, но как случившееся отразится на его психологическом здоровье, неизвестно. Ребенок продолжает жить со своей матерью, которая не смогла защитить его от отчима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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8-летнему Паше из Омска, над которым издевался отчим, сделали операцию по удалению гречки из коленок
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