Медсестра, увидевшая колени Паши с гречкой: Мать должна до конца жизни вымаливать прощение у сына

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-16T07:46:09+03:00

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Началось судебное заседание по уголовному делу матери 8-летнего Паши и его отчима. За истязания мальчика обоим грозит до 7 лет колонии. История потрясла всех тем, что главным наказанием для школьника было стояние на гречке. В таком положении ребенок проводил дни и ночи. Из-за этого крупа буквально въелась в кожу Паши. Сейчас ему провели операцию на ноге - мальчику удалили гречку из коленок.

Показания дала медсестра больницы, которая первой увидела травмы ребенка. Женщина с трудом говорила.

- За все годы работы, я с таким сталкиваюсь впервые. Никогда не видела ничего подобного. У ребенка уже были нагноения. А это значит, что крупа въелась несколько суток назад. Кошмар! - сказала медсестра. - Мать должна до конца жизни вымаливать у сына прощение, если хочет, чтобы он остался с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU