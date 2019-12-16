2019-12-16T08:13:08+03:00
Общество

«Тетя, теперь меня отдадут в хорошую семью?»: Врач рассказала о первых словах Паши, над которым издевался отчим и ставил его на гречку

Над ребенком постоянно издевались
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Ребенок постоянно боялся идти домой.Ребенок постоянно боялся идти домой.Фото: Анна МИКУЛА
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Стали известны первые слова, которые сказал 8-летний Паша в больнице после осмотра. Его история потрясла всех. Над ребенком издевались отчим и мать. За любую незначительную провинность ставили коленями на гречку. От этого крупа въелась в ногу мальчика. Ему пришлось делать операцию.

- Он спросил меня: "Тетя, теперь-то меня отдадут в хорошую семью?", - рассказала на суде медсестра, которая первой оказывала помощь ребенку.

Сейчас отчим находится в СИЗО, мать - под подпиской о невыезде. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Тем не менее, как ни странно, ребенок находится и живет с матерью. По словам соседей семьи, Паша под любым предлогом не хотел идти домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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