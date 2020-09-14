После ЧП с истязанием полуторагодовалого ребенка в Омской области будут судить сотрудников опеки

Сейчас решается вопрос об ограничении Евгении Кабельской в правах на сына.

В Омской области продолжается расследование бесчеловечной истории, случившейся в ауле Коянбай на севере Омской области. По предварительным данным, 1,5-годовалого мальчика жестоко истязали родная мать и ее приятельница, приютившая семью у себя.

Избитого малыша во дворе дома заметила сотрудница коммунальной службы. Еще 3 сентября женщина забила тревогу и обратилась в полицию. Местной опеке стало известно о ЧП примерно в это же время. Но все ограничилось лишь тем, что изувеченного малыша увезли в местную больницу. Никто из ответственных за безопасность детей в районе почему-то не давал делу хода, пытаясь замять скандал.

Широкую огласку дело получило благодаря цепочке случайных совпадений. Новосибирской правозащитнице Анне Тажеевой, приехавшей в Таврический район совсем по другому поводу обо всем рассказала разговорившаяся с ней местная жительница. А могла этого и не сделать...

Только после этого история получила резонанс. Поняв, что события развиваются не в ее пользу, мать малыша Евгения Кабельская начала обзванивать СМИ и делиться своей версией. Женщина всю вину пыталась свалить на 25-летнюю подругу Гульмиру. В итоге выяснилось, что к издевательствам над маленьким Максимом причастны они обе.

Евгения сидела на суде потупившись. Фото: СУ СК России по Омской области

25-летняя Гульмира Букенова сейчас на большом сроке беременности, поэтому ее оставили под домашним арестом. Фото: СУ СК России по Омской области

Мать мальчика на время следствия отправили в изолятор, ее приятельницп находится под домашним арестом. В отношении них возбудили уголовные дела об истязании несовершеннолетнего. Также следователи пришли к выводу, что ЧП случилось из-за попустительства целого ряда ответственных лиц.

– По результатам проверки в деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних управления образования администрации Таврического муниципального района выявлены нарушения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Несмотря на то, что жизнь и здоровье мальчика находились под угрозой, органы опеки и попечительства не принимали мер, направленных на решение сложившейся ситуации в соответствии с компетенцией. В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатных действий сотрудников органов опеки и попечительства. Прокуратурой также внесены представления об устранении нарушений закона в ОМВД России по Таврическому району, БУЗОО «Таврическая ЦРБ», Управление образования администрации Таврического района, БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Таврического района», КДН и ЗП Таврического района.

Кроме того, сейчас решается вопрос об ограничении Евгении Кабельской в родительских правах на малыша.

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