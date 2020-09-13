Появилось видео ареста омички, подозреваемой в истязании 1,5-годовалого сына

На суде, где ей избрали меру пресечения, Евгения сидела потупившись. Фото: СУ СК России по Омской области

Об этой бесчеловечной истории, случившейся в ауле Коянбай на юге Омской области, стало известно 3 сентября. В дом к многодетной местной жительнице Гульмире пришла сотрудница коммунальных служб.

Во дворе женщина увидела избитого 1,5-годовалого мальчика – сына приятельницы Гульмиры. 20-летняя Евгения Кабельская после смерти мужа оказалась без средств к существованию и крыши над головой и поселилась со своим ребенком у знакомой.

Гульмира держала Максима, сына своей подруги, взаперти.

Пришедшей без предупреждения посетительнице никто не смог объяснить, почему мальчик находится в таком жутком состоянии. Женщина обратилась в полицию.

В итоге маленького Максима забрали в больницу. И его мать начала всерьез переживать – правда, не за сынишку, а за себя. Мамаша начала обзванивать СМИ и рассказывать шокирующие подробности.

Евгения Кабельская с сыном Максимом.

Якобы ее приятельница, у которой они жили фактически взяла малыша в заложники из-за долга Евгении в 20 тысяч рублей. Она поведала, что Гульмира превратила ее в рабыню, а сынишку избивала и все происходящее снимала на фото и видео. Грозила передать все это в опеку, где у нее работает родственница. Евгения, что ее словам, боялась, что отберут ребенка и терпела.

Гульмира, которая, кстати, мама троих детей и сейчас беременна четвертым, настаивает: над Максимом издевалась собственная мать, а она, наоборот, была единственной, кто заботился о крохе.

В итоге выяснилось, что мальчика систематически жестоко истязали, морили голодом и как собачонку привязывали к батарее. И причастны к этому, судя по всему, были обе женщины – мать малыша и ее приятельница. Благодаря неравнодушию соседей, ребенка спасли из этого ада. Сейчас Максим находится под наблюдением врачей и физически чувствует себя уже неплохо. Только до сих пор в ужасе сжимается и втягивает голову в плечи каждый раз, когда кто-то из взрослых протягивает к нему руку.

Расследование этой резонансной истории поручено следственной группе первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следкома. Его сотрудники разбираются в обстоятельствах преступлений против личности и общественной безопасности.

–В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 20-летняя мать мальчика и ее 25-летняя многодетная подруга, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

В воскресенье, 13 сентября, появилось видео ареста матери мальчика, которую задержали в Москве и этапировали в Омскую область. Евгения сидела на суде, потупив голову и закрываясь руками. На время следствия женщина будет помещена в изоляторе. И, судя по тому, как она способна придумывать истории, за решеткой сможет освоить новую профессию – писателя-фантаста. Если ее признают виновной, времени для этого будет достаточно.

Гульмиры, которая находится на семьмом месяце беременности, наблюдала за арестом подруги, сидя на скамье в зале суда. Фото: СУ СК России по Омской области

Ее 25-летнюю садистку-подругу, которая находится на большом сроке беременности, оставили под домашним арестом.

Также идут проверки в отношении местных органов опеки и полиции, которые допустили случившееся. Расследование этого дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, только за сентябрь в Таврическом районе Омской области это уже второе ЧП, связанное с истязании детей. Ранее «Комсомолка» писала о семье из деревни Зеленое Поле, где мучили троих опекаемых ребятишек.

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