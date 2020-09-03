«Морила голодом и держала запертыми в комнате, как диких зверей»: Соседи рассказали об омичке, истязавшей приемных детей

По словам односельчан, Михайлова трепетно любит родных внуков, а опекаемые дети были в семье практически на положении рабов.

Первой тревогу в Зеленом Поле на юге Омской области забила местная учительница. В самой деревне школы уже нет – все местные ездят в соседнюю Неверовку. Женщина заметила, что один из учеников с трудом садится и встает во время урока. Сначала Илья (имя мальчика изменено) не признавался, в чем дело. 10-летнего ребенка отвели в медкабинет. Осматривавшая его фельдшер ужаснулась: у мальчика был огромный синяк во весь пах, гематомы обнаружили и по всему телу. После расспросов он сознался, что все это с ним сотворила приемная «мама».

«ДЕВОЧКА В 8 ЛЕТ ВЫГЛЯДИТ, КАК ТРЕХЛЕТНЯЯ»

Педагоги вызвали полицию, всех троих детей, которые находились под опекой в семье Михайловых, – двоих братиков и их младшую сестру – изъяли в тот же день.

Когда начали опрашивать соседей и самих ребятишек, открылись еще более жуткие подробности. Все они в один голос утверждают – опекаемых в семье истязали систематически.

– Таня (имя изменено) просто зарабатывала на них, – считает жительница Зеленого Поля Варвара Ивановна. – Она почтальоном работает, получает 5 тысяч рублей. Муж у нее – инвалид с пособием в 9 тысяч. Они за счет этих детей только и жили! В Омской области нет банка, где бы они не взяли кредит – все в расчете на детские деньги. Ремонт дома сделали, накупили техники и мебели. А этих ребятишек голодом морили! Опека приходит: холодильник действительно забит продуктами. Только вот есть их разрешалось родным внукам Татьяны. А этих детей она, как диких зверей, загоняла в дальнюю комнату. Выходить оттуда им запрещалось – даже по нужде. Она сначала меня стеснялась и хотя бы изображала заботу о них. Потом перестала. Один раз при мне подходит ее внук и говорит: «Там «эти» в туалет хотят, просят разрешения выйти». Заметьте, в семье опекаемых ребятишек даже по имени не называли – просто «эти».

– Дети вечно голодные были, – перебивает ее приятельница Галина Александровна. – Им в огороде даже малинку с куста или помидор запрещалось сорвать. Положит в тарелку картошку, разрежет кусок хлеба пополам – больше не возьми! Она сама шутила, что после них даже посуду мыть не надо – все до блеска вылизывали. Младшей девочке сейчас 8 лет, она выглядит, как трехлетняя, и весит всего 13 кг! Таня говорит: «Она ест много, просто у нее рахит – вот и не поправляется». Если так кормить, никто не поправится! Вот взорвались у нее банки в огурцами. Сами они такое не едят, а выбрасывать жаль. Так она эти испорченные консервы приемным ребятишкам скормила. Они и на это накидывались и все съедали.

Перед домой Михайловы даже соорудили песочницу для ребятишек. Правда, отлучаться оттуда в соседние дворы детям было категорически запрещено. Фото: Анна МИКУЛА

Во дворе для ребятни даже установили новенький батут. Фото: Анна МИКУЛА

«ОПЕКАЕМЫЕ ДЕТИ БЫЛИ В СЕМЬЕ РАБАМИ»

– А вообще они у нее как рабы были, – говорит дочка Галины Александровны Наташа. – И по дому, и на огороде вкалывали. Муж у тети Тани хороший, работящий, он все делал по хозяйству. А она сама, как барыня, только распоряжалась. Ее родные дети и внуки тоже лодыри, палец о палец не стукнут. Старший приемный мальчик Игорь еще совсем кроха был, она его заставляла вместо нее почтальоном батрачить. И в жару, и в холод разносил посылки и письма. Сейчас его забрали, Таня сама начала работать – постоянно все теряет.

Как выяснилось, в семье Михайловых это были не первые дети, взятые под опеку. В общей сложности супруги в разное время воспитали восьмерых ребятишек и только с последними случился инцидент, о котором узнали далеко за пределами Зеленого Поля. Впрочем, жители деревни говорят, дурная слава за семьей закрепилась и раньше. Опекаемые от Татьяны Григорьевны то и дело сбегали. Сама женщина настаивает: она изначально брала очень неблагополучных детей, с изломанными судьбами и характерами. Например, одной из ее старших подопечных, которая сейчас уже взрослая, она практически спасла жизнь. Девочку на цепи в собачьей будке держала родная бабушка. Когда малышку забрали из этого ада и привезли Михайловым, она была практически ребенком-маугли – даже ходить умела только на четвереньках. Сейчас стала полноценным человеком.

По соседству с родителями живет дочь Михайловых с детьми и мужем. Фото: Анна МИКУЛА

«ОНИ С РОЖДЕНИЯ ГОЛОДАЛИ, И НАКИДЫВАЮТСЯ НА ХЛЕБ, ДАЖЕ КОГДА СЫТЫЕ»

«Комсомолка» нашла супругов Михайловых.

– Отстаньте от меня, – убегая в огород, сказал глава семейства. – Мы уже десять раз пожалели, что взяли этих детей! Пусть Татьяна сама разбирается с этим – я с ней развожусь!

Татьяна Григорьевна оказалась более разговорчивой. Она рассказала, что очень тяжело переживает всю эту ситуацию и старается не читать, что о ней сейчас пишут в интернете. Родная дочь ограждает маму от этой информации. «Комсомолка» выслушала ее правду.

– Все эти неблагополучные дети, которых мы берем на воспитание, – патологические вруны. Они могут выдумать истории с такими дикими подробностями, что и взрослому на ум не придет, – рассказывает Татьяна Григорьевна. – Эти трое последних видели в детстве все. Их мать загуляла, когда они были совсем крохами. Практически с рождения она кормила их даже не кашей – какой-то баландой. Они хлеб и овощей впервые в жизни у нас увидели. Как только им дают еду, кидаются на нее и съедают все до крошки. Из-за того, что они так выживали с рождения, у них, видимо, навсегда это останется. А со стороны действительно кажется, что они жутко голодные. Они едят и никак не могут наесться, это психическое. У всех троих напрочь испорчена пищеварительная система. Первые три года у них от любой еды был непрекращающийся понос. Я их вылечила. Они ходили под себя, где сидели, и ели какашки! А теперь я им, оказывается, плохая стала! Дети, разумеется, очень сложные, с задержкой в развитии. Но у меня все выправились – даже учиться стали хорошо.

Впрочем, односельчане предполагают, как Михайловой удалось совершить такой педагогический прорыв в воспитании опекаемых ребятишек:

– Она за каждую плохую отметку их нещадно била, – говорит Наталья Иванова (фамилия изменена). – Раньше я училась в школе вместе с ее старшей опекаемой девочкой Леной (имя изменено). Однажды «мать» за плохое поведение завела ее в баню и избила буквально до полусмерти. Потом Настя выросла, вышла замуж и как-то рассказала об этой истории мужу. Он был очень злой на Михайлову, даже написал на нее заявление в полицию. Но тогда это все так ничем и не закончилось.

Татьяна Григорьевна делится в соцсетях множеством фотографий с кулинарными шедеврами для внуков. А соседи рассказывают, что приемные дети выпрашивали еду у одноклассников.

Татьяна Григорьевна в свою очередь настаивает: она была хорошей матерью для всех своих подопечных. Старшие приемные дети разъехались, но до сих пор приезжают навестить воспитавшую их женщину. Одна из них – Маша (имя изменено) – даже теперь стала ее снохой и всегда спокойно оставляет с ней внуков. Если бы Михайлова плохо к ней относилась в детстве, Катя бы ей не доверила собственных детей.

– Я предполагаю, зачем трое моих последних опекаемых могли придумать всю эту жуткую историю, которая меня, наверное вгонит в гроб, – говорит Татьяна Михайлова. – Они оклеветали меня, потому что решили: тогда их заберут у меня и отдадут старшему брату. Сама виновата, что допустила такую ситуацию. Я всегда разрешала своим опекаемым общаться с их кровными родственниками. И вот однажды на ребятишек в соцсетях вышел их старший брат. Когда мать запила, ему было 16 лет, и он практически их воспитывал, пока всех не изъяли из той семьи. Он рассказал, что живет теперь в Сочи. Наобещал всего, разбередил им душу. И исчез. А дети, наверное, думают, что это я ему запрещаю с ними видеться. Но это не так. Просто он молодой 23-летний парень, и обуза ему не нужна. А дети ему поверили и, видимо, ждут до сих пор.

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У супругов Михайловых из деревни в Таврическом районе Омской области двое собственных детей – взрослые дочь и сын. Уже есть внуки. Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены), судя по всему, своих кровных родственников любит искренне и нежно. На ее странице в соцсети буквально сотни фото ребятишек. Вот она в цирке, в парке, а здесь на аттракционах. Также женщина делился с подписчиками снимками всевозможных кулинарных шедевров, которые готовит, чтобы порадовать малышню. (Далее...)