Генпрокуратура начала проверку инцидента с 1,5-годовалым омичом, взятым в заложники из-за долга матери

Евгения Кабельская с сыном Максимом.

Чудовищная история произошла в ауле Коянбай на юге Омской области. 1,5-годовалого малыша оттуда увезли в больницу со множественными травмами. 20-летняя мать мальчика Евгения Кабельская утверждает: сына взяла в заложники ее приятельница Гульнара.

Многодетная женщина пустила Евгению с крохой пожить у нее дома. Та после смерти мужа оказалась совсем одна, без крыши над головой и практически без средств к существованию. А потом маленький Максим случайно сломал отопительный котел в доме, где их приютили. Оборудование по меркам села стоит очень дорого – 20 тысяч рублей. Хозяйка жилья начала требовать деньги с мамы мальчика.

Как-то Евгения уехала в соседнее село оформлять документы для пособия на ребенка, а Гульнара начала слать ей ужасающие фото сына. Максим был сильно избит и сидел со связанными руками.

– В какой-то момент я просто не выдержала и решила уехать от нее, – рассказала Женя «Комсомолке». – До переезда я поехала в райцентр оформлять документы на пенсию сына по потере кормильца. Все это было 3 сентября. Во время этой поездки Гульмира стала присылать мне жуткие фото и видео Максимки. На кадрах он весь избитый. Было и видео, на котором сын связан. Я тогда страшно испугалась, у меня слезы потекли и руки затряслись. Она писала, что не вернет мне ребенка, пока я не отдам долг. Угрожала, что все эти фото использует против меня. Говорила, что повернет все так, что это якобы я сына избиваю и что она отдаст эти фотографии в опеку. Мне было очень страшно, ведь у нее там родственница работает.

В итоге малыша спас из заточения брат Гульнару. Мужчина признается: до сих пор в ужасе от увиденного. Обезумевшая родственница – которая, кстати, сама мама троих ребятишек и сейчас беременна четвертым – привязала мальчика к батарее. Когда Максиму дали поесть, он накинулся на пищу, как дикий зверек.

Сама Гульнара вину не признает. Женщина настаивает, что была единственным человеком, который заботился о Максиме, когда его мать уезжала.

В обстоятельствах случившегося уже разбирается Следственный комитет. Там возбудили два уголовных дела – в отношении сельчанки-садистки и органов опеки, допустивших такую ситуацию. Собственную проверку начали и в региональном минобразования, которое курирует опеку. Более того, после этого случая глава ведомства Татьяна Дернова инициировала проверки во всех органах опеки в Омской области.

Также проверку начали в Генпрокуратуре РФ.

– По поручению Генеральной прокуратуры РФ проводится проверка по факту неоднократного нанесения телесных повреждений годовалому мальчику, проживающему в населенном пункте Коянбай Таврического района Омской области, – говорится в сообщении ведомства. – По предварительным данным, ребенок проживал со своей матерью в семье у ее знакомых, где ему неоднократно наносили телесные повреждения и ограничивали свободу передвижения. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления. Результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий контролируются.

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