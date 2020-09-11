В минобре начали проверку после истории с 1,5-годовалым малышом, которого истязали в Омской области

Гульмира держала Максима, сына своей подруги, взаперти.

Очередной чудовищный инцидент случился в Таврическом районе. В ауле Коянбай истязали 1,5-годовалого малыша. Ребенка привезли в больницу с множественными травмами. По словам 20-летней матери мальчика Евгении Кабельской, сына истязала ее приятельница. Сельчанка взяла кроху в заложники из-за долга его матери в 20 тысяч рублей.

В Следственном комитете уже возбудили два уголовных дела – в отношении сельчанки-садистки и опеки, которая допустила такую ситуацию.

Внутреннюю проверку начали и в минобразования. Там сообщили, что ранее семья на учете как неблагополучная не состояла.

– Сейчас необходимо установить местонахождение матери и ребенка, оказать всю необходимую юридическую и, в случае необходимости, медицинскую помощь. Органам следствия с целью установления истинной картины произошедшего, фактов жесткого обращения и правовой оценки действий ответственных лиц будет оказана всесторонняя поддержка, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минобра. – 15 сентября в Таврическом районе пройдет внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области.

Также сообщается, что глава минобра Татьяна Дернова инициировала проверки всех субъектов системы профилактики, дав соответствующее поручение о поведении ведомственных проверок в связи с инцидентом с несовершеннолетним в Таврическом районе.