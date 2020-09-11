«Избивала и привязывала к батарее»: Омичка взяла в заложники 1,5-годовалого малыша из-за долга его матери

Гульмира держала Максима, сына своей подруги, взаперти.

Очередная бесчеловечная история произошла в Таврическом районе. Напомним, на днях мы писали о жительнице деревни Зеленое Поле, истязавшей троих опекаемых ребятишек. После этого случая фактически все сотрудники местной опеки уволились. Впрочем, это их, безусловно, не освободит от ответственности, если будет доказана вина по статье «Халатность».

К сожалению, этот дикий случай оказался в районе не единичным. Еще одно ЧП с ребенком произошло в ауле Коянбай. Там истязали совсем кроху – 1,5-годовалого малыша. Кто в этом виновен, сейчас разбираются в Следственном комитете.

20-летняя мать ребенка Евгения Кабельская утверждает, что ее сына взяла в заложники ее многодетная приятельница Гульмира. Женщина с малышом после смерти мужа остановилась у нее пожить, и хозяйка дома превратила ее в рабыню. А потом маленький Максим случайно сломал отопительный котел стоимостью 20 тысяч рублей. Для села это огромные деньги и Гульмира начала требовать их с приятельницы.

Когда Евгения уехала в соседнее село оформлять документы, подруга начала высылать ей фото избитого и связанного сына.

Евгения Кабельская с сыном Максимом.

– В какой-то момент я просто не выдержала и решила уехать от нее, – рассказала Женя «Комсомолке». – До переезда я поехала в райцентр оформлять документы на пенсию сына по потере кормильца. Все это было 3 сентября. Во время этой поездки Гульмира стала присылать мне жуткие фото и видео Максимки. На кадрах он весь избитый. Было и видео, на котором сын связан. Я тогда страшно испугалась, у меня слезы потекли и руки затряслись. Она писала, что не вернет мне ребенка, пока я не отдам долг. Угрожала, что все эти фото использует против меня. Говорила, что повернет все так, что это якобы я сына избиваю и что она отдаст эти фотографии в опеку. Мне было очень страшно, ведь у нее там родственница работает.

Вызволить малыша, которого фактически держали в заложниках из-за долга его матери, помог брат Гульмиры.

– Она держала мальчика привязанным к батарее, как собачонку. Я это видел собственными глазами. Она при этом руки и ноги ему связала веревками. Когда я это увидел, просто хотел убить ее за это. А она смеялась и говорила, что он просто плохо себя ведет и что она так наказать его решила. Я схватил Максима, унес из дома сестры и отдал его маме, – говорит Руслан Букенов.

В свою очередь Гульмира все обвинения опровергает. По ее версии, она была единственным человеком, который заботился о Максиме, когда родная мать бросала его, уезжая из дома. В обстоятельствах этого дела сейчас разбираются следователи.

«Комсомолка» выяснила, что Евгения Кабельская сейчас вместе с сыном живет у своей мамы. Тем временем, ответственное за это ведомство только приступило к их поискам.

– Сейчас необходимо установить местонахождение матери и ребенка, оказать всю необходимую юридическую и, в случае необходимости, медицинскую помощь, – прокомментировали ситуацию в областном минобразования. – Органам следствия с целью установления истинной картины произошедшего, фактов жесткого обращения и правовой оценки действий ответственных лиц будет оказана всесторонняя поддержка.

15 сентября в Таврическом районе пройдет внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Возбуждено уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Истязание малолетнего». Сейчас мальчик вместе с матерью находятся в лечебном учреждении. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Морила голодом и держала запертыми в комнате, как диких зверей»: Соседи рассказали об омичке, истязавшей приемных детей

Первой тревогу в Зеленом Поле на юге Омской области забила местная учительница. В самой деревне школы уже нет – все местные ездят в соседнюю Неверовку. Женщина заметила, что один из учеников с трудом садится и встает во время урока. Сначала Илья (имя мальчика изменено) не признавался, в чем дело. 10-летнего ребенка отвели в медкабинет. Осматривавшая его фельдшер ужаснулась: у мальчика был огромный синяк во весь пах, гематомы обнаружили и по всему телу. После расспросов он сознался, что все это с ним сотворила приемная «мама». (Далее...)

Сажала в таз с кипятком и заставляла часами лежать без движения: Омичку обвиняют в истязании приемных детей

У супругов Михайловых из деревни в Таврическом районе Омской области двое собственных детей – взрослые дочь и сын. Уже есть внуки. Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены), судя по всему, своих кровных родственников любит искренне и нежно. На ее странице в соцсети буквально сотни фото ребятишек. Вот она в цирке, в парке, а здесь на аттракционах. Также женщина делился с подписчиками снимками всевозможных кулинарных шедевров, которые готовит, чтобы порадовать малышню. (Подробнее...)

Девочка из Омской области, обвинившая опекуншу в истязаниях, могла придумать историю ради шутки

«Комсомолка» побывала в Зеленом Поле и пообщалась со всеми участниками этой истории. Сама Татьяна Григорьевна утверждает, что была для детей настоящей мамой и не обижала их. Более того, фактически спасла им жизнь, забрав у спившейся матери. Соседи женщины в один голос твердят, что опекаемым даже запрещалось выходить из комнаты, они были запуганными и вечно голодными. (Далее...)

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Эта история произошла еще весной. Возможно о том, что с появлением в их семье «дяди Сережи» жизнь 8-летнего Паши (имя изменено) превратилась в ад, никто так бы и не узнал. Но мальчику однажды удалось вырваться и убежать к соседям. (Подробнее...)

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (Далее...)