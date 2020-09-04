Девочка из Омской области, обвинившая опекуншу в истязаниях, могла придумать историю ради шутки

Ребятишек забрали в многодетную семью Смагиных. Фото: Анна МИКУЛА

Скандал, случившейся в приемной семье из деревни Зеленое Поле на юге Омской области, вышел далеко за ее пределы. Трое ребятишек Красновых (фамилия изменена) – два брата и их младшая сестра обвинили опекуншу в зверских истязаниях. Например, старший мальчик рассказал следователям, что Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены) в наказание со всей силы дернула его за мошонку. Средний ребенок заявил, что «мама» избивала его в бане ковшом. Младшая девочка поведала и вовсе жуткую историю, что опекунша заставила ее сесть в таз с кипятком.

«Комсомолка» побывала в Зеленом Поле и пообщалась со всеми участниками этой истории. Сама Татьяна Григорьевна утверждает, что была для детей настоящей мамой и не обижала их. Более того, фактически спасла им жизнь, забрав у спившейся матери. Соседи женщины в один голос твердят, что опекаемым даже запрещалось выходить из комнаты, они были запуганными и вечно голодными.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Следственный комитет. Опекаемых детей забрали у Михайловых, когда открылись подробности их жизни. Младшую девочку – из дома, ее братьев – прямо с уроков в школе. В отношении опекунши возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Женщине грозит реальный срок, но отстаивать свою позицию она отказывается. Нам Татьяна Григорьевна рассказала, что очень тяжело переживает случившееся.

Нашли мы и новую семью, куда сейчас определили детей. Супруги Смагины уже долгие годы берут на воспитание таких вот «сложных» ребятишек, которые оказались никому не нужными при живых родителях. У них девятеро опекаемых разных возрастов, и со всеми получается найти общий язык. Красновы, судя по всему, уже вполне освоились на новом месте. Когда мы приехали к ним в гости, малышня вместе с папой работала на огороде – правда, вместо помощи устроила веселые картофельные баталии. Все трое выглядят очень маленькими для своего возраста. 8-летняя девочка – и вовсе кроха и похожа на 4-летнего ребенка.

– Мы забрали их в феврале, – рассказала «Комсомолке» Татьяна Смагина. – Сначала они действительно никак не могли наесться. А сейчас я уже и не знаю, чем их накормить – выбирать начали, что повкуснее. Когда они к нам приехали, я не скажу, что были прямо сильно запуганы – это всегда видно. Девочка уже умела читать и писать, она молодец. А вообще дети со сложными характерами. Но у нас простых и не бывает. Мы берем всех, не разбирая. Некоторые вырастают, говорят: «Вот уйду от вас, не нужны вы мне!». Обижаются, что не отпускали их гулять. А потом лет через пять, когда сами мамами и папами становятся, понимают, какая это ответственность. Начинают снова навещать нас. Мы ведь для них родные.

Кстати, Наталья Смагина подтвердила предположение Татьяны Михайловой, что дети рассказали об издевательствах в предыдущей семье в надежде, что их заберет старший брат. Когда мать начала сильно пить, ему было 16 лет. Он, по сути, был единственным, кто заботился о младших братьях и сестренке. А потом их разлучили, забрав из семьи. Недавно он вышел с ними на связь.

– Они сразу, как приехали к нам, попросили симки. Говорят: «Будем брату звонить». Но я против того, чтобы дети общались с родственниками – они могут и настроить. Я узнавала в опеке: брат действительно есть, ему сейчас 23 или 24 года. Он живет в Сочи в однокомнатной квартире с женой и двумя детьми. Я с ним разговаривала. Он говорит: «Брать этих детей я не хочу. Вы найдите им опекунов в Сочи, а я буду из навещать». А дети надеются до сих пор, что он их заберет к себе жить. Особенно старший мальчик вбил это себе в голову. Он скрытный, не поймешь, о чем думает. Видимо, брату с сестрой и присел на уши с этой идеей.

– Почему вы решили Красновых забрать, жаль их стало?

– И жаль, и нам с мужем вообще нравится заниматься воспитанием детей. У нас это уже стало работой, быть приемными родителями. У меня в той деревне живет одноклассница, я ей позвонила. Она сказала, что про детей ничего не знает, а про опекуншу ходит нехорошая слава, полдеревни ее ненавидит.

– Вы Михайловой лично общались?

– Нет. Я и с детьми, которых мы забираем вообще стараюсь не говорить про их прежние семьи, чтобы не травмировать. А вот недавно про их историю в интернете прочитали. Ужас, конечно. Но, думаю, там много надумано. Я у младшей девочки спрашивала про то, что ее заставили в тазик с кипятком сесть. Она говорит сама нечаянно. Может, и придумала что-то ради шутки. А у среднего мальчика, который пожаловался, что его ковшом в бане избили, очень скандальный характер. Он просто иногда не понимает ничего вообще. Может, и довел. Я думаю, опекун просто не справилась с ними, сдали нервы. Это у нас много детей, старшие уже учат младших, как надо себя вести. А вообще вот никто не хочет брать таких детей под опеку. Зато уж проверяющих куча. Упрекают: «Вы на детях деньги зарабатываете».

– А, кстати, сколько получают опекуны от государства?

– За каждого опекаемого ребенка область нам платит по 7,5 тысяч рублей. Кроме того, с учетом стажа, того, что мы многодетная приемная семья – набегает еще по пять тысяч мне и мужу на каждого ребенка. Сейчас у нас девять детей. Так что денег на все хватает.

Сейчас Смагины ремонтируют второй дом рядом со своим. На первом этаже там уже практически оборудовали игровую комнату для детей – остались только последние штрихи.