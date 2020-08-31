После обвинений омички в истязании приемных детей, уволились почти все сотрудники опеки в ее селе

Сельчанку обвиняют в систематических истязаниях опекаемых детей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Напомним, на днях стало известно о чудовищной истории, длившейся несколько лет в деревне Зеленое Поле Таврического района. Местная жительница Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены), вырастив собственных детей, в 2016 году решила взять под опеку сразу троих ребятишек: двоих братьев и их младшую сестру.

Соседи и раньше обращали внимание, что дети ходят в одежде не по сезону. Кроме того, сельчане рассказывают, что ребятишки из этой семьи были постоянно голодными.

А в 2020 году региональный Следственный комитет возбудил в отношении Татьяны Михайловой уголовное дело об истязании вверенных ей детей.

Все это время органы опеки регулярно приходили в семью с проверкой, но никаких нарушений не находили. «Комсомолка» обратилась в Таврическое отделение этого надзорного ведомства, чтобы узнать, как такое могло произойти. Ответ оказался неожиданным.

– А у нас практически все сотрудники, которые работали в тот момент, уволились – кто-то во время проверки Следкома, кто-то после того, как возбудили уголовное дело, – рассказала начальник отдела опеки и попечительства Таврического района. – Осталась только единственная сотрудница, Елена Васильевна Бачева, которая работала в то время. Но она была в другом отделе, и за эту семью не отвечала. А вообще у нас сейчас всего два человека остались, включая меня.

Напомним, аналогичная, но еще более страшная история произошла в деревне Пресновка Оконешниковского района, где отчим насмерть забил трехлетнего пасынка. На садиста и его жену завели уголовные дела. Также придется отвечать перед законам и сотрудникам местной опеки, не предотвратившим случившейся трагедии.