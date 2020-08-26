В Омской области отчим зверски убил 3-летнего ребенка из-за погибшего утенка

Фото: Олеся Григорьева (Facebook)

Трагедия произошла в деревне Пресновка Оконешниковского района Омской области этим летом. Там нашли мертвым 3-летнего ребенка. Когда в дом к многодетной семье, где случилась трагедия, пришли следователи, тело малыша так и лежало на кровати.

23-летняя мать ребенка, у которой есть еще трое детей – один из них новорожденный – сначала пыталась покрывать своего сожителя-садиста. Они придумали версию, что погибший мальчик накануне катался на качелях, которые сильно ударили его по животу. Но даже в это подозрительное объяснение не укладывалось, почему родители бросили корчившегося от боли мальчика и уехали развлекаться в гости.

Главный обвиняемый в случившемся – 34-летний отчим погибшего Дениса (имя мальчика изменено). По версии следствия, мужчина со всей силы ударил пасынка кулаком в живот. Из-за этого у ребенка началось внутреннее кровотечение, от которого он умер в чудовищных мучениях и без какой-либо медицинской помощи.

– Соседи говорят, что ребенка могли начать избивать из-за погибшего утенка, которого, скорее, всего убил старший 6 летний сын, проявляющий признаки неадекватности и жестокости, – рассказывает на Facebook омская общественница Олеся Григорьева. – Страшные крики от боли слышали все соседи, но следователи их не опрашивали... В органы опеки поступали регулярные сигналы от бабушки Светы, но ответ специалистов был однозначный: «Вот убьют – тогда и приходите».

Выяснилось, что над ребенком в семье издевались систематически, об этом прекрасно знали местные органы опеки. Но никто ничего не предпринял. Сейчас в отношении ответственных уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Отчима-рецидивиста на время следствия отправили в СИЗО. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав на ее оставшихся в живых детей.